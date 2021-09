Youtubers Life 2 espère accumuler les likes avec une sortie en octobre

Plus tôt dans l’année, nous avons partagé l’annonce de La vie des youtubeurs 2, qui a soit un accord non annoncé avec Google pour utiliser la marque YouTube, soit s’en tire grâce à un « T » sans majuscule. Quoi qu’il en soit, l’original a été déplacé à plus d’un million d’exemplaires, ce qui montre qu’il existe un appétit pour le concept d’influenceur-sim. La nouvelle entrée ressemble à une avancée en termes de portée, et nous pourrons le voir par nous-mêmes lors de son lancement le 19 octobre; il sera au prix de 39,99 $/34,99 £.

Dans la nouvelle entrée, vous sortez de la chambre et parcourez les rues de ” NewTube City “, et c’est vraiment un ” sim de créateur de contenu ” alors que vous publiez sur diverses plates-formes à la recherche de likes, d’abonnés et d’offres de parrainage douces et douces ( ok, nous avons peut-être inventé le dernier, mais il pourrait être dans le jeu). Il semble que cela pourrait être amusant – si le concept vous intéresse – car vous pouvez explorer, terminer des quêtes et apparemment vous lancer dans toutes sortes d’activités.

Vous trouverez ci-dessous un texte de présentation de relations publiques décrivant les caractéristiques.

– Créez du contenu sur différentes applications : NewTube, Glitch et InstaLife.

– Explorez NewTube City dans trois quartiers différents : l’hôtel de ville, le centre-ville et le port. Chacun dispose de boutiques, de centres de loisirs, d’activités et d’autres Youtubers (PNJ) uniques avec lesquels nous pouvons construire une relation sociale.

– Suivez différentes tendances déclenchées à différents moments, prenez des photos sur Instalife ou enregistrez des VOD et des streamings en cours de route. La ville est vivante et sera une clé de votre développement en tant que Youtuber.

– Enregistrez vos progrès sur votre drone – votre ami personnalisable le plus proche qui vous suivra dans vos aventures.

– De nouvelles options de personnalisation pour votre personnage et pour votre maison. Pour la première fois dans la franchise, nous pourrons personnaliser notre maison et notre configuration avec notre style préféré.

Faites-nous savoir si vous êtes tenté d’essayer cette suite en octobre, et assurez-vous de sonner cette cloche de notification pour les mises à jour à l’avenir [erm, we don’t have a notification bell on the site? Ed].