Ys IX : Critique de Monstrum Nox (PS4)

Si vous cliquez sur cette critique, vous pouvez vous demander « Attendez, ce jeu n’est-il pas déjà sorti ? » En effet, il l’a fait. La sortie originale était début février 2021 pour la PlayStation 4, du moins en Amérique. Le jeu est sorti en 2019 au Japon et… ça se voit. Il y avait un port plus récent vers le Switch/PC début juillet, mais je ne passe pas en revue ces versions. J’ai eu celui-ci à la place. C’est en fait un jeu assez solide mais j’ai une ou deux petites réserves à ce sujet.

Donc honnêtement, je n’ai aucune idée de pourquoi j’écris sur ce jeu maintenant. Le code tourne autour depuis un moment et bien que j’aie entendu parler de la série Ys auparavant, je n’y ai jamais joué. Je pensais que la série avait commencé sur PS1, ou peut-être même sur SNES, mais ça marche depuis l’ère Famicom/Apple 2GS. Enfer, il précède même Final Fantasy 1 de quelques mois, ce qui est assez notable.

Une chose importante est, apparemment, que chaque jeu Ys a le même personnage, Adol Christin, que le personnage principal. Plus tard, ils ont introduit son ami Dogi dans le mélange, mais Adol est le personnage principal de ces jeux. Avoir le même personnage principal pendant près de 35 ans est assez impressionnant.

Le jeu commence avec Adol et Dogi qui tombent sur une ville (Balduq) qui entoure une immense prison. Adol est presque immédiatement arrêté pour des choses qu’il a faites dans le passé (vraisemblablement un match Ys antérieur), mais presque immédiatement à nouveau, il s’évade de la prison. En s’échappant, il est abattu par une mystérieuse femme cyborg avec une balle magique et se transforme en Monstar. Attendez, désolé, je veux dire Monstrum. Ce n’est pas Space Jam.

La chose Monstrum est une malédiction cependant, alors que vous gagnez de nouvelles capacités et de nouveaux pouvoirs, vous ne pouvez pas quitter la ville et devez vous battre avec des bêtes maléfiques dans une dimension alternative. Vous êtes également jeté avec les autres Monstrums de la ville alors que vous essayez tous progressivement de briser la malédiction, d’arrêter toutes les bêtes maléfiques et de découvrir qui tire vraiment les ficelles derrière tout.

C’est en fait assez intéressant, ce jeu est un peu comme Breath of the Wild mélangé à un action-RPG avec des éléments d’autres jeux. À la base, c’est essentiellement un action-RPG, mais il y a beaucoup d’exploration impliquée , en particulier avec elle régie par un compteur d’endurance. En tant que Monstrum, vous avez la possibilité de marcher sur les murs ou de planer avec des ailes (éventuellement), mais vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Il faut être au sol pour que la barre se recharge, même si ce n’est pas un gros obstacle.

Le combat est également en quelque sorte séparé du jeu. Dans les donjons et les zones plus sauvages, il y a beaucoup de bêtes, mais pendant que vous explorez la ville, vous pouvez éviter presque toutes les batailles, si vous le voulez vraiment. Il y a une raison de faire du broyage en ville, mais vous n’en avez pas nécessairement besoin.

Le moteur de combat réel est assez simple mais fait le travail. Vous n’avez vraiment qu’un seul bouton d’attaque, mais si vous maintenez R2 enfoncé, vous pouvez utiliser vos mouvements spéciaux (magiques). Votre magie se reconstitue avec le temps, c’est en fait assez rapidement, vous ferez donc beaucoup ces mouvements.

Vous disposez également d’un mouvement Overdrive que vous pouvez utiliser lorsque le compteur se remplit. Lorsque vous l’utilisez, votre santé commence à se régénérer, votre magie se régénère plus rapidement et vous êtes capable de faire un ultra-mouvement lorsque vous appuyez simultanément sur L1/R1. Seulement….c’était en fait assez capricieux pour moi. Cela ne veut pas dire que c’était complètement peu fiable ou quoi que ce soit, mais je devais parfois écraser les boutons pour que l’entrée s’enregistre. Je dirais que c’était probablement un taux de réussite de 80 %.

Mon plus gros problème du jeu est en fait sa structure globale. Il est divisé en 9 chapitres et mis à part le chapitre 1, les chapitres 2 à 7 concernent la recherche de votre coéquipier Monstrum dans le monde réel et l’apprentissage de leur connaissance/intégration dans votre groupe. Cela implique également que vous retourniez dans la prison, via un autre nouvel itinéraire, et que vous combattiez généralement un gros monstre vers la fin. Vous avez également des séquences où vous incarnez un autre Adol, qui est en prison, et vous devez vous évader et effectuer des tâches de travail chargées.

Le problème avec cette configuration est qu’elle est incroyablement fastidieuse. Si c’était comme un ou deux chapitres suivant ce cadre, ça pourrait être bien, mais quand c’est les deux tiers d’entre eux, ça devient très vite ennuyeux.

Vous remarquerez que je ne mentionne pas vraiment un méchant dans l’histoire ci-dessus. Il y en a un, mais il est introduit si tard dans le jeu, en particulier le chapitre 8, qu’il semble être une réflexion après coup. Imaginez si vous jouiez à Final Fantasy 7, le jeu a un temps d’achèvement de 60 heures, mais vous n’êtes présenté à Sephiroth qu’à l’heure 55. Peu importe à quel point le personnage est bon ou mauvais, c’est BEAUCOUP trop tard pour montrer le principal protagoniste.

Au crédit d’Ys IX, il y a en fait beaucoup de contenu secondaire à gérer, la plupart facultatifs mais d’autres non. Le contenu latéral vraiment “nécessaire” est que vous remplissiez ce compteur “NOX” dans le coin supérieur gauche. Une fois qu’il atteint 100, une mission s’ouvre pour vous permettre de combattre dans le “Grimwald Nox” (dimension monstre), c’est soit une mission de tower defense, soit de courir en détruisant tous ces cristaux dans un délai imparti.

La plupart d’entre eux sont incroyablement faciles à faire. Si quoi que ce soit, la difficulté «normale» du jeu est facile en général. Je ne suis mort que trois fois au cours de toute ma partie, et tout cela pendant ces séquences parce que je n’ai jamais pris la peine de mettre à niveau les tours / l’objectif jusqu’à ce que je devais littéralement le faire. Lorsque vous terminez ces Grimwald Nox, de nouvelles zones de la ville ou du monde extérieur sont déverrouillées et vous offrent de nouvelles choses à faire. Il vous appartient donc vraiment de déverrouiller ces éléments le plus tôt possible.

En ce qui concerne les éléments les plus «facultatifs», il existe des quêtes secondaires pour débloquer de nouveaux personnages de soutien, des objets de collection à trouver, des graffitis à cataloguer, un pourcentage de carte à augmenter, des points de repère à voir, etc. Aucun de ces éléments n’est nécessaire, mais cela peut fournir de beaux objets ou de l’expérience dans le jeu. Les cadeaux Monstrum que vous recevez des autres membres de votre groupe, comme la vision aux rayons X, le vol plané ou le franchissement de certains murs, aident certainement aussi avec ce genre de choses.

La dernière chose que je dirai, c’est que c’est un jeu un peu daté. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, une fois que vous êtes en ville, il n’y a pas d’écrans de chargement, à part entrer dans un bâtiment. Vous pouvez voler d’un côté de la grande ville à un autre, en dehors de la barre d’endurance. J’ai remarqué quelques éléments de ralentissement au combat, en particulier lorsque j’ai utilisé le coup boost ou overdrive. J’étais sur une PS5 et elle était encore un peu fragmentée, alors même si la version Windows est probablement bien, mais j’imagine que la version Switch aurait beaucoup de mal à lutter contre certaines des parties les plus actionnelles du jeu. C’est juste une théorie cependant.

0 – 0,9 Torture 1 – 1,9 Extrêmement horrible 2 – 2,9 Très mauvais 3 – 3,9 Mauvais 4 – 4,9 Mauvais 5 – 5,9 Pas très bon 6 – 6,9 Moyen 7 – 7,9 Bon 8 – 8,9 Très bon 9 – 9,9 Incroyable 10 Pratiquement parfait