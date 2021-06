Yseult nommée ambassadrice L’Oréal Paris – WWD

in

MESSAGE MUSICAL : L’auteure-compositrice-interprète française Yseult a été nommée porte-parole internationale de L’Oréal Paris.

“Je suis très fière de pouvoir partager un message de paix, d’amour, d’inclusion et d’acceptation de soi à travers L’Oréal Paris”, a déclaré Yseult, dans un communiqué. « Être porte-parole de L’Oréal Paris, c’est ouvrir les portes de la beauté à tous. Cela signifie que ma voix compte, que les voix de toutes les femmes comptent et surtout que les voix des femmes comme moi sont entendues. C’est un message de confiance en soi : croyez en vous, n’abandonnez jamais et faites confiance à votre sororité.

« Yseult chante pour sa génération et les générations à venir », a déclaré Délphine Viguier-Hovasse, présidente mondiale de la marque L’Oréal Paris, dans le communiqué. « En devenant une artiste indépendante et en utilisant le pouvoir de son écriture pour surmonter les obstacles, elle ouvre la voie à d’autres femmes avec le message : Soyez exactement qui vous êtes.

Le joueur de 26 ans travaille dans l’industrie de la musique depuis huit ans. Son plus grand succès est “Corps” (ou “Body”), qui parle d’amour-propre et de fierté. Ce morceau est devenu disque d’or, avec 15 millions de streams. Yseult a remporté le prix de la Meilleure Révélation Féminine 2021 aux Victoires de la Musique en France.

En plus d’être auteur-compositeur-interprète, elle porte également d’autres chapeaux, notamment en tant que manager, producteur et propriétaire de label.

“Passionnée contre la discrimination, le racisme et d’autres formes d’injustice, l’artiste appelle le monde à être un allié, et à une plus grande représentation dans le paysage culturel, tout en rappelant au public la légitimité de la colère des Noirs”, a déclaré L’Oréal Paris. .

“Elle dénonce également la honte qu’elle a subie, appelant à une plus grande diversité corporelle dans l’espace public”, a poursuivi la marque.

Yseult s’apprête à entamer une tournée mondiale.

Elle rejoint l’équipe des ambassadrices L’Oréal Paris qui comprend Kate Winslet, Jane Fonda, Céline Dion, Elle Fanning et Amber Heard.

