Yu-Gi-Oh ! Duel Disk modifié dans un contrôleur Final Fantasy XIV

Capture d’écran : Super Louis 64/Twitch

L’idée était simple. Dans Final Fantasy XIV, les astrologues utilisent des cartes. Yu-Gi-Oh ! les personnages utilisent des cartes. Pourquoi ne pas combiner les deux?

C’était l’idée originale derrière le dernier projet du streamer Twitch Super Louis 64, dans lequel il a personnalisé un Yu-Gi-Oh! Duel Disk pour que les cartes puissent être tirées dans FFXIV. Mais Super Louis 64 n’a pas modifié Final Fantasy XIV. Au lieu de cela, il a personnalisé le Duel Disk, puis y a mappé les commandes.

Chacun des quatre premiers emplacements sur le disque de duel correspond à un membre du groupe dans FFXIV (il aurait pu en avoir cinq, mais n’a pas travaillé sur cet emplacement supplémentaire). Dessiner certains Yu-Gi-Oh! les cartes déclenchent alors des buffs dans FFXIV.

Bravo à Super Louis 64 pour ce projet. Gif : Super Louis 64/Twitch

Sur Twitter, Super Louis 64 a déclaré que la partie la plus difficile était de trouver comment faire le Yu-Gi-Oh! cartes conductrices car il n’a rien changé dans le jeu. Au contraire, il avait besoin d’attribuer des buffs à chaque Yu-Gi-Oh! carte et l’a fait en utilisant de la peinture conductrice, qu’il a découverte lors de la construction. “J’ai pensé, attendez une minute”, a-t-il déclaré pendant le flux. « Je peux transformer n’importe quoi en bouton s’il est conducteur. » Les cartes, puis l’intérieur des fentes Duel Disk sont revêtus du matériau, ce qui rend le projet possible.

“Je me suis assuré que ces cartes ne valent rien avant de peindre dessus”, a-t-il ajouté.

La réalisation du projet a pris des semaines de travail, mais le résultat final est vraiment cool. Dans mon temps, j’ai vu beaucoup de mods de contrôleur. C’est peut-être l’un des plus étonnants de tous les temps.

Super Louis 64 a acheté le Duel Disk pour environ dix dollars, et combiné avec le matériel à 15 dollars qu’il a ajouté à la construction, l’ensemble du projet a coûté moins de trente dollars. Il travaille actuellement sur une procédure pas à pas qui devrait expliquer le processus plus en profondeur.

Sur Twitch, Super Louis 64 a montré le contrôleur dans un flux de plus de deux heures. Il s’est d’abord attaqué à certains processeurs dans un donjon, mais plus tard dans le flux, il a affronté d’autres joueurs sans méfiance à l’aide de son contrôleur Duel Disk. Plus tard, il a écrit sur Twitter à quel point il était fier que le contrôleur fonctionne assez bien pour les raids avec des joueurs aléatoires.

“Le seul problème est que je ne peux pas porter le Duel Disk”, a déclaré Super Louis 64 pendant le stream, expliquant que ses poignets étaient beaucoup trop gros. « Ce serait vraiment cool si je pouvais. »

C’est bien cool même si vous ne pouvez pas.

Assurez-vous de consulter la chaîne Twitch de Super Louis 64 ici.