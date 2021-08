Yu-Gi-Oh ! Master Duel comprendra plus de 10 000 cartes

in

Konami vient de sortir une nouvelle bande-annonce pour Yu-Gi-Oh! Master Duel, révélant que le jeu proposera pas moins de 10 000 cartes avec lesquelles jouer lors de son lancement sur Switch et d’autres plateformes.

Nous n’avons malheureusement pas eu droit à une liste complète de ces 10 000 cartes (bien que ce soit probablement pour le mieux ou nous serions ici toute la semaine à les lire toutes), mais nous savons qu’une petite poignée apparaîtra. Des cartes emblématiques comme Dark Magician, Blue-Eyes White Dragon et le puissant Exodia the Forbidden One peuvent toutes être vues dans les nouvelles images, qui plairont sans aucun doute aux vétérans de la série.

Si vous l’avez manqué auparavant, il a déjà été annoncé que le jeu mettra en vedette le Yu-Gi-Oh! Les règles principales officielles de TCG/OCG, visant à offrir « une nouvelle façon passionnante et gratuite de profiter de Duels intenses et magnifiquement présentés » sur la console de votre choix.

Tout cela semble en effet très prometteur, c’est sûr, et nous garderons un œil sur toute nouvelle concernant une date de sortie officielle au fil du temps.

Vous attendez celui-ci avec impatience ? Il est temps de se battre en duel dans les commentaires ci-dessous.