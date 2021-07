Yu-Gi-Oh ! Master Duel révélé pour Switch, Yu-Gi-Oh! Rush Duel se dirige également vers l’ouest

Dans un Yu-Gi-Oh! stream, Konami a dévoilé aujourd’hui de nombreuses nouvelles concernant les prochains jeux basés sur la franchise, dont quelques-uns qui se dirigent vers Switch.

La plus grande nouvelle du stream est peut-être l’annonce de Yu-Gi-Oh ! Duel de maître, qui offre une nouvelle approche numérique du jeu de cartes à collectionner à grand succès. Il sera lancé dans le monde entier sur Switch, Xbox, PlayStation, Steam et mobile, et serait “le titre numérique Yu-Gi-Oh! TCG le plus complet à ce jour”:

“Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permet aux joueurs anciens et nouveaux de profiter du très populaire Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER (TCG) sous forme numérique. Les joueurs du monde entier peuvent s’affronter dans des duels intenses de cartes à collectionner, tous deux passionnants Contrairement à d’autres titres de Yu-Gi-Oh! qui ont présenté le manga et l’anime, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est entièrement positionné autour du Yu-Gi-Oh! TCG, et il promet d’être le Yu-Gi-Oh! -Gi-Oh! TCG titre numérique encore.”

Ailleurs, Yu-Gi-Oh ! Duel précipité a également reçu une fenêtre de sortie occidentale, arrivant aux Amériques et en Europe « cet automne ». Rush Duel est déjà confirmé pour un lancement japonais le mois prochain, il est donc agréable d’avoir la confirmation que sa localisation n’est pas trop loin derrière.

Le flux a également révélé l’existence de Yu-Gi-Oh! Cross Duel, un nouveau projet prévu pour une sortie sur Android et iOS. Cross Duel est censé “changer le jeu avec une action dramatique de duel à quatre joueurs”.

Vous pouvez revivre l’intégralité du stream ci-dessous.

Êtes-vous impatient de voir tout ce Yu-Gi-Oh! contenu sur Switch ? Hâte de découvrir ces derniers titres ? Faites-le nous savoir à l’endroit habituel.