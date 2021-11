Yu-Gi-Oh ! Rush Duel: Dawn Of The Battle Royale obtient une date de sortie en décembre sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dans une toute nouvelle bande-annonce du jeu, Konami a révélé que Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL : L’aube de la bataille royale !! sera lancé sur Nintendo Switch dans l’ouest le 7 décembre.

Offrant « une toute nouvelle façon passionnante de jouer à Yu-Gi-Oh! », Rush Duel vous permet d’invoquer de puissants monstres à plusieurs reprises au combat, remplissant le terrain avec vos cartes. Ensuite, lors de votre prochain tour, vous pouvez maintenant recharger votre main, peu importe le nombre de cartes que vous avez jouées, ce qui donne une forme de jeu rapide qui peut voir l’élan osciller entre les adversaires en un clin d’œil.

Voici une liste de fonctionnalités :

– Découvrez une histoire originale mettant en vedette une foule de nouveaux personnages amusants

– Explorez une campagne solo complète dans laquelle vous pouvez perfectionner vos compétences en duel

– Construisez votre Deck à partir d’une vaste sélection de cartes

– Duel où que vous soyez avec la fonctionnalité multijoueur local pour jusqu’à deux joueurs

– Affrontez vos amis et challengers du monde entier dans des duels en ligne à deux joueurs

– Et bien plus encore