Yuberjen raconte à Mariana ce qu’il ressent après les Jeux olympiques

Mariana Pajón est revenue de Tokyo avec une médaille d’argent après avoir participé au BMX. La Colombienne, qui a été active sur ses réseaux sociaux concernant les résultats de ses compatriotes, a fait une diffusion en direct sur Instagram et Il a eu la participation de Yuberjen Martínez.

Le boxeur est tombé en quart de finale face à Ryomei Tanaka dans la catégorie mouche. Après le combat, une énorme polémique en raison de la décision des juges qui ont donné le Japonais comme vainqueur. Cela a bouleversé le pays et le Comité olympique colombien a déposé une plainte auprès du TAS, mais celle-ci a été rejetée.

La bicicrosista a utilisé ses réseaux sociaux pour parler avec Martínez, qui a exprimé sa tristesse après ce qui s’est passé, l’impuissance devant les résultats des juges et a de nouveau affirmé que « Je me sens volé. »

« Je n’ai jamais perdu ce combat »

« Je me sens volé, c’est une chose incroyable, c’est une chose que nous n’avons jamais pensé arriver. Vous comprenez plus que quiconque tout ce que nous combattons, tout ce que font les athlètes pour atteindre les Jeux Olympiques », a déclaré Yuberjen.

Compte tenu de ce qui a été dit, Mariana Pajón a décrit ce qui s’est passé comme « le braquage du siècle, dans le monde entier et nous le ressentons tous comme ça« Le boxeur colombien a perdu une décision partagée 4-1 après trois tours.

« Ce qui s’est passé était un vol, à aucun moment je ne me suis senti comme un perdant, parce que je suis très conscient quand je gagne ou perd un match. Je n’ai jamais perdu ce combat, car j’ai réussi les meilleurs coups du début à la fin. Je suis sorti en mettant ma main sur lui et j’ai regardé la vidéo comment ce garçon est sorti du ring après avoir tant reçu. Au premier tour je l’ai touché plus de 100, dans le second je l’ai touché environ 50 ou 60, et combien m’en a-t-il touché ? Je ne sais pas ce que les juges verraient, si je regardais un combat sur YouTube ou si je discutais, mais ils n’étaient pas dans le combat », a-t-il ajouté.

Le triple médaillé olympique a également ajouté que, « J’ai entendu des juges internationaux, j’ai vu les nouvelles, j’ai entendu des entraîneurs de boxe dire ‘par Dieu, c’était évident’ (…) le sport de haut niveau est de résultats, c’est c’est simple et jeterriblement votre sport est des juges et parfois ils passent« .

« C’est malheureux ce qui m’est arrivé »

Yuberjen Martínez est arrivé à Tokyo 2020 dans le but d’égaler ou de dépasser ce qui a été fait à Rio 2016. Le boxeur a été médaillé d’argent après avoir perdu en finale contre l’Ouzbek Hasanboy Dusmatov.

« J’ai deux enfants, ma famille en dépend et le Comité olympique nous mesure à nos résultats et c’est très malheureux ce qui m’est arrivé. Nous nous levons à 5 heures du matin tous les jours, nous nous préparons pour cinq ans dans ce cycle , laissant ta famille, tes enfants. Une fois la mère de mon enfant me l’a dit et je ne savais pas quoi lui répondre, ‘Yuber, tu te tues à la recherche d’une amélioration pour bien avoir tes enfants, mais ce qui manque à tes enfants, c’est toi’« .

Il a également ajouté : « le temps que vous passez loin de votre famille, le temps que vous passez à vous préparer à faire de votre mieux, ce n’est pas facile ce que ces juges ont fait avec moi, ça me donne envie de pleurer, parce que c’est comme si le combat avait lieu en ce moment. »

L’une des raisons pour lesquelles Mariana Pajón a décidé de faire ce live était de présenter, avec sa fondation, une plate-forme appelée ‘My Podium’ afin que les gens font des dons pour aider Yuberjen Martínez et bien d’autres.

« Je sais que la Colombie s’unit pour de très grandes choses et nous sommes prêts à vous aider, ainsi que d’autres Colombiens, car je sais qu’Ingrit (Valence) était un cas très similaire et que de nombreux athlètes qui à cette époque se battent et se suicident s’entraînent pour redonner quelque chose à leur famille « , a déclaré Mariana Pajón.