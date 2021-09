Yuhan Wang RTW printemps 2022 – WWD

Alors que les robes sensuelles et romantiques sont ce pour quoi la créatrice chinoise Yuhan Wang est connue, elle a ressenti le besoin d’armer ses filles avec une attitude « Kill Bill » ne plaisante pas avec moi pour le printemps 2022.

Elle a été profondément touchée par les opinions de la députée travailliste Jess Phillips sur la violence à l’égard des femmes. Plus tôt cette année, lors d’un débat parlementaire à l’occasion de la Journée internationale de la femme, Phillips a lu une longue liste de toutes les femmes tuées au Royaume-Uni au cours de l’année écoulée lorsqu’un homme a été condamné ou inculpé. Wang a ajouté que “les femmes tuées ne sont pas extrêmement rares, les femmes tuées sont courantes”, mentionnant la disparition de Sarah Everard, qui a ensuite été retrouvée kidnappée et assassinée par l’officier de police métropolitaine Wayne Couzens alors qu’elle rentrait chez elle dans le sud de Londres.

Le regard: Une fille obsédée par la mode de l’ère victorienne moderne qui aime pique-niquer à Regent’s Park et faire du shopping à Burlington Arcade, mais sait aussi viser la tête dans des situations dangereuses.

Citation à noter : « Nous vivons un moment qui me rend triste et en colère. J’ai nommé cette collection ‘Juliette Has a Gun’ parce que Juliette est pour moi un personnage très romantique, que j’ai repris des saisons passées. « Arme à feu » pour moi ne fait pas seulement référence aux armes physiques, mais aussi aux femmes métaphoriquement fortes d’esprit qui sont capables de surmonter les obstacles de la vie. »

Pièces clés : Robes en dentelle froncée emblématiques, corsets en cuir à motifs de papillons et de roses, brassières et bretelles en forme de harnais, et motifs floraux brodés de fusils de chasse et de sacs à pistolet.

Les plats à emporter : Après avoir remporté la première dauphine des L’Oréal’s Young Talent Awards il y a six ans avec sa collection diplômée de Central Saint Martins BA, Wang n’a cessé de présenter une collection forte après l’autre à la Fashion Week de Londres. C’est fascinant de la voir s’éloigner de l’amour et de la romance et aborder des thèmes plus sombres.