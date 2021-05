Yui Inoue aurait utilisé un couperet à viande pour tuer, presque “ décapiter ” ses enfants ⋆ .

Une femme de l’Arizona récemment accusée de deux chefs de meurtre au premier degré est accusée d’avoir tué ses enfants avec un couperet à viande.

Comme Law & Crime l’a précédemment signalé, la police de Tempe, en Arizona, a annoncé l’arrestation de Yui Inoue, 40 ans, samedi.

Les autorités ont initialement refusé de publier des détails sur les meurtres, mais le porte-parole, le sergent Steve Carbajal a déclaré que les victimes de 7 et 9 ans avaient subi un traumatisme physique extrême avant de mourir.

“Il y avait plusieurs éléments d’information / de preuve qui ont conduit les détectives à croire que le couperet était l’arme utilisée lors de cet incident”, a déclaré Carbajal aux journalistes. “Il y avait plusieurs éléments d’information / de preuve qui ont conduit les détectives à croire que le couperet était l’arme utilisée lors de cet incident.”

Les homicides ont été annoncés pour la première fois samedi soir:

C’est avec le cœur très lourd que nous partageons que nous enquêtons sur un homicide dans le bloc 4100 de S. Mill Ave. Des agents ont localisé un jeune de 9 ans et 7 ans décédé à l’intérieur de l’appartement. La mère des enfants a été détenue et est interviewée. pic.twitter.com/hCEymjjHoZ – Police de Tempe (@TempePolice) 15 mai 2021

Lundi, Inoue a fait sa première comparution devant le tribunal pour les pertes en vies humaines horribles et choquantes survenues dans la banlieue de Phoenix.

Inoue aurait d’abord contacté la police. Les autorités disent qu’elle a signalé des policiers tôt samedi matin dans un poste de police sur le boulevard East Apache, près de l’Université d’État de l’Arizona.

La mère désemparée parlait principalement japonais, a déclaré la police, et a admis que des voix dans sa tête lui avaient dit de tuer ses enfants.

Les agents ont suivi et ont visité son appartement. Là, ils ont trouvé les corps mutilés de la fille de 9 ans et du garçon de 7 ans d’Inoue.

“[S]il entendait des voix lui disant de tuer ses enfants », selon les documents de mise en accusation. La suspecte aurait dit à la police qu’elle s’était réveillée avec du sang sur les mains vers 4h30 du matin pour trouver ses enfants morts et couverts de sang près d’une porte. Après cela, elle a pris un bain, a-t-elle dit, et s’est finalement «réveillée» à la réalité de la violence – mais elle n’avait prétendument aucun souvenir d’avoir commis le crime brutal.

Selon KNXV, affilié local d’ABC, la police de Tempe a déclaré qu’un couperet à viande couvert de sang avait été découvert à l’intérieur d’un sac dans le véhicule qu’Inoue avait conduit au poste de police.

Carbajal a ajouté que le couperet à viande avait une lame de 6 pouces et que le sac contenait également des vêtements tachés de sang.

Cette affirmation a été répétée devant le tribunal lundi.

«Je n’ai tué personne», a déclaré Inoue par l’intermédiaire d’un interprète japonais.

Procureur Jay Rademacher en désaccord. Il a demandé à un tribunal du comté de Maricopa qu’Inoue soit détenu sur une caution de 2 millions de dollars.

Rademacher a raconté les détails, notant que les enfants étaient «presque complètement décapités».

Selon l’Associated Press, Inoue aurait posé la tête sur le podium alors que Rademacher décrivait les blessures.

Les deux enfants, dont les noms ne sont pas dévoilés, ont fréquenté l’école primaire Kyrene del Cielo.

«Le district scolaire de Kyrene est dévasté d’apprendre la perte de deux élèves de l’école élémentaire Kyrene del Cielo», indique un communiqué. «Nous demandons de la compassion pour notre communauté Cielo pendant cette période de guérison.»

«Des moments comme celui-ci nous rappellent que la vie est précieuse et trop souvent éphémère», surintendant Laura Toenjes ajoutée. «Veuillez tenir vos enfants et vos proches près de vous. La communauté Kyrene a un moyen de se rassembler avec amour et soutien, et je vous remercie d’avance d’envoyer cet amour à nos familles Cielo, à notre personnel et à nos étudiants.

«Ces enfants étaient impuissants, Votre Honneur, et ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour combattre leur mère», a déclaré le procureur.

Quant au père des enfants, il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait dormi dans sa voiture la nuit en question après une dispute avec sa femme au sujet de l’argent pour un voyage au Japon qui aurait abouti à la menace de le poignarder. Il a dit qu’il n’avait jamais eu aucune raison de soupçonner que les enfants étaient en danger.

Inoue a été initialement arrêtée après que les enquêteurs ont remarqué ce qui semblait être du sang sur son talon ainsi que plusieurs petites coupures aux doigts et une série d’ecchymoses aux mains et aux genoux.

«Il y a quelque chose de plus élevé à ce sujet quand il s’agit d’un enfant de 9 ans et d’un enfant de 7 ans», Sgt. Carbajal a déclaré juste avant l’arrestation d’Inoue samedi. «Cela n’aurait jamais dû arriver.»

Alberto Luperon a contribué à ce rapport.

[image via Maricopa County Sheriff’s Office]

