Yujing Zhang a expulsé la Chine pour intrusion à Mar-a-Lago

Avec son retour en Chine, dimanche a marqué la fin d’une saga de plus de deux ans pour une femme reconnue coupable d’intrusion dans la station balnéaire de Mar-a-Lago quand Donald Trump était président. Yujing Zhang, 35 ans, n’a été condamnée qu’à huit mois de prison fédérale, mais elle a été placée en garde à vue début décembre 2019, selon le Miami Herald. Il leur a fallu si longtemps pour l’expulser parce que la pandémie de COVID-19 a ralenti les voyages dans le monde, auraient déclaré des « sources familières avec sa situation ».

Les autorités ont déclaré que Zhang avait quatre téléphones portables, un ordinateur portable, « un périphérique de type disque dur externe » et une clé USB contenant des logiciels malveillants. Elle a menti à plusieurs reprises sur les raisons de sa présence sur les lieux, disant une fois à un agent des services secrets qu’elle se rendait à la piscine, ont déclaré les procureurs. Zhang s’est finalement représentée au procès.

« Elle a dit qu’elle était là pour un événement d’amitié des Nations Unies », a déclaré le procureur américain adjoint. Roland Garcia dit dans les plaidoiries. « Eh bien, c’était un mensonge clair. Elle était liée et déterminée à accéder à cette propriété.

Les autorités ont déclaré qu’elle était passée par deux points de contrôle des services secrets.

Zhang a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais menti ou fait quoi que ce soit de mal. Lors de la condamnation, elle a insisté sur le fait qu’elle voulait juste rencontrer Trump.

« J’ai déjà dit que je venais rencontrer le président et sa famille et me faire des amis », a-t-elle déclaré.

Ceux qui la connaissaient l’ont décrite comme une grimpeuse sociale qui est devenue obsédée par Trump et qui a apparemment adhéré à la mythologie qui l’entoure, selon le Miami Herald. Trump aurait été populaire parmi la classe des affaires en Chine, où il a été « présenté », selon les termes du Herald, comme un « milliardaire autodidacte et franc ». Zhang aurait eu, financièrement parlant, une éducation modeste.

