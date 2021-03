Yuki Tsunoda était heureux de marquer des points lors de ses débuts avec AlphaTauri, mais était également frustré par les «grosses erreurs» à Bahreïn.

Le pilote japonais est passé à la Formule 1 cette saison, et déjà après un week-end de course, il a été clairement expliqué pourquoi Honda voyait un grand potentiel chez le joueur de 20 ans.

Et marquer deux points avec P9 à ses débuts était un bon début, même si l’autre «50%» de Tsunoda a été frustré par des erreurs, comme un mauvais premier tour qui lui a fait perdre plusieurs positions.

« Je suis content d’avoir obtenu des points, mais j’ai perdu pas mal de places dans le premier tour », a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.

«C’était ma grosse erreur et j’ai dû m’en remettre, donc je suis content à 50%, mais toujours à 50% de mes grosses erreurs et il était possible d’avancer davantage dans les positions aux points.

«Les premiers points me semblent bien, mais je pense qu’il y a beaucoup d’espace pour s’améliorer sur cette course la prochaine fois à Imola.

Mais Tsunoda a sûrement été encouragé par sa riposte qui comprenait une passe tardive sur Lance Stroll pour P9?

«Le rythme était bon, les trois derniers tours, j’étais derrière Stroll et je me suis mis dans l’air sale, et j’ai vraiment eu du mal à m’adapter à cet air sale, et j’ai commis pas mal d’erreurs», a-t-il expliqué.

«Le dernier tour dans le premier virage, il y avait pas mal d’écart, alors je l’ai juste envoyé, content de l’avoir dépassé, et je suis content des premiers points.

Il y avait aussi un dépassement sur une star de l’enfance de Tsunoda, Fernando Alonso.

« J’ai eu de forts dépassements pendant la course et, pour moi, dépasser Fernando a été une expérience assez émouvante, c’est une superstar de Formule 1 que j’ai grandi en regardant, donc c’était assez excitant », a-t-il déclaré au site AlphaTauri.

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Mais de l’autre côté du garage c’était un après-midi terrible pour Pierre Gasly qui a trouvé sa course ruinée au tour 1 suite au contact avec Daniel Ricciardo.

Le Français avait espéré beaucoup mieux après la qualification P5, mais une aile avant cassée et des dommages au sol l’ont contraint à l’abandon.

«Très déçu en ce moment car nous avons eu un week-end très fort depuis notre arrivée, et à partir de la 5e place, j’espérais quelques bons points», a-t-il admis aux médias.

«Et puis c’était quasiment fini après le contact avec Daniel au premier tour.

«Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, je dois revoir les images pour savoir si j’ai freiné trop tard ou ce qui s’est passé exactement, mais la course était à peu près terminée, j’ai cassé l’aileron avant, j’ai eu des dommages au sol, et une minute de retard après un tour, donc vraiment déçu.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!