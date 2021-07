Yuki Tsunoda a besoin de “trois ans pour comprendre la F1 compliquée”

in

Passant de « meilleur rookie » à « impétueux », Franz Tost a exhorté les détracteurs de Yuki Tsunoda à lui accorder une pause car il a besoin de « trois ans » pour trouver ses marques en F1.

Neuvième de ses débuts en Formule 1 avec AlphaTauri, le pilote japonais Tsunoda a été qualifié de « meilleure recrue de F1 depuis des années » par le directeur général de F1 Ross Brawn.

Mais, avec des erreurs qui se sont glissées dans ses week-ends de course, les compliments se sont apaisés et les critiques se sont fait plus fortes, la plupart provenant du conseiller de Red Bull, Helmut Marko.

L’Autrichien a critiqué son pilote à plusieurs reprises, la plus récente étant survenue au Grand Prix de France lorsqu’il a une nouvelle fois sorti les drapeaux rouges en Q1.

Marko a qualifié le chauffeur d'”impétueux” et de “très têtu”.

Il a marqué lors de la course suivante, le Grand Prix de Styrie, mais une semaine plus tard, il a écopé de deux pénalités de cinq secondes pour avoir franchi la ligne blanche à l’entrée des stands – deux fois.

Tost a exhorté les détracteurs de Tsunoda à lui laisser le temps de se frayer un chemin en Formule 1.

“Yuki s’améliore très bien et le processus complet est absolument dans la bonne direction”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

« On ne peut pas s’attendre à ce qu’une recrue sache tout dès le début.

« C’est pourquoi je dis toujours qu’un jeune pilote a besoin de trois ans pour comprendre cette Formule 1 compliquée, car la Formule 1 est devenue beaucoup plus compliquée qu’elle ne l’était des années auparavant.

« Je suis très content de Yuki. Il montre une vitesse naturelle fantastique et il s’améliore de jour en jour, séance après séance.

“Je suis assez optimiste que nous verrons une très bonne deuxième moitié de saison et que Yuki connaîtra également du succès à l’avenir.”

Bien qu’il soit le patron de l’équipe d’AlphaTauri, Tost n’a pas le dernier mot quant à savoir si Tsunoda sera ou non avec l’équipe la saison prochaine. Cela appartient à Red Bull et Marko.

Il espère cependant que le joueur de 21 ans remportera une deuxième saison.

« Je ne peux pas parler du contenu des contrats – je vous dis simplement que j’espère qu’il sera avec nous l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la chute de Tsunoda lors des qualifications pour le GP de France n’était rien de plus que de l’inexpérience.

“Quand je me souviens de l’accident du Paul Ricard, lorsque Yuki a chuté, nous avons eu des problèmes de sous-virage en FP3 et nous avons décidé de donner plus d’aileron avant pour travailler sur la suspension avant”, a-t-il déclaré.

« Il est arrivé dans ce virage, a viré, puis la voiture a réagi un peu plus qu’il ne s’y attendait, est passé sur les trottoirs et il y a aussi eu un changement de direction du vent et il s’est écrasé.

« Vous ne pouvez pas enseigner cela à un jeune pilote, il doit apprendre à chaque séance de qualification quoi faire sur cette piste, et donc l’expérience est si importante.

« Pour ces jeunes pilotes, c’est vraiment difficile d’entrer en Formule 1 car sur chaque circuit de chaque week-end de course, ils y font leur première qualification.

“Bien sûr, vous pouvez dire qu’ils ont fait FP1, FP2, FP3, ils doivent savoir où aller. Mais, par exemple, le vent augmente ou vient d’une direction différente ou la piste est plus chaude ou plus froide.

« L’unité de puissance ne vous donne pas seulement la puissance, elle vous aide au freinage, avec le MGU-K et ainsi de suite. Le jeune conducteur doit apprendre cela.

« Et ce n’est pas seulement pour une piste toujours la même. Chaque piste [there is] une manière différente, il peut utiliser l’unité de puissance. Et il y a différents coins… tellement de choses changent.

