Yuki Tsunoda a transformé le “pire week-end” en meilleur résultat

Yuki Tsunoda a transformé son « pire week-end de la saison » en son meilleur résultat en Formule 1 jusqu’à présent au Grand Prix de Hongrie.

La recrue japonaise a connu une première année difficile avec AlphaTauri, mais au moins maintenant, il a marqué des points dans quatre des six dernières courses.

Il y a eu un de ses frôlements trop fréquents avec le mur pour Tsunoda en FP1 au Hungaroring et il a eu une autre séance de qualification décevante, n’atteignant pas la Q2 et partant 16e sur la grille.

Mais lorsque le chaos s’ensuit, comme ce fut le cas au premier virage de la course sur un circuit humide, il y a toujours des gagnants et des perdants – et Tsunoda était bien dans la première catégorie.

Il a évité le carnage et a bondi dans le peloton avant de terminer P7 – ce qui pourrait finir par être un sixième net, son meilleur résultat en F1, si la disqualification de Sebastian Vettel est confirmée, en attendant un appel de l’équipe Aston Martin concernant un carburant infraction.

“Pour moi, c’était la pire semaine de course cette année jusqu’à la course”, a déclaré Tsunoda aux journalistes par la suite.

“Je dois vraiment analyser et essayer de travailler dur pour déterminer le problème et je serai de retour à Spa.”

Mais le pilote AlphaTauri peut être très rassuré par la façon dont il a évité les ennuis au départ de la course.

“Il y a eu une grosse collision au virage 1 dans le premier tour et j’ai pu sauter en P5”, a déclaré le pilote de 21 ans.

« Après ça, le rythme était correct. Toute la semaine, j’ai eu du mal avec l’équilibre de la voiture et pendant la course, surtout du milieu à la fin, j’ai eu beaucoup de mal. Nous devons vraiment résoudre ce problème.

«Mais à la fin, nous avons obtenu P6 et P7 (avant la disqualification de Vettel) et de P16, je devrais être content. Si c’est une course normale, je ne sais pas si je peux prendre des points ou pas.

Une place devant Tsunoda était son coéquipier, Pierre Gasly, qui a été une innocente victime de la mêlée au premier virage où il a évité le contact mais a dû courir très large pour éviter les voitures Red Bull sinistrées, tombant à l’arrière du champ en conséquence.

“J’ai commencé P5, ce qui était probablement le meilleur que nous aurions pu espérer, j’ai failli être éliminé au virage 1, puis nous sommes repartis en dernier et avons terminé P6 avec le tour le plus rapide”, a déclaré Gasly.

“Beaucoup de gestion du carburant pour une raison quelconque, donc nous n’avons jamais poussé. Beaucoup de points positifs, mais évidemment nous avons perdu beaucoup de points au championnat, ce qui n’était pas génial mais hors de notre contrôle.