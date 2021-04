Yuki Tsunoda admet qu’il a gaspillé le potentiel de sa voiture à Imola · .

Yuki Tsunoda a reconnu ses erreurs lors d’un deuxième week-end de course de F1 désordonné à Imola, ce qui, a-t-il admis, lui avait donné du mal à dormir.

Les problèmes du pilote AlpahTauri ont commencé lors des qualifications, où il n’a pas réussi à établir un temps après s’être écrasé en Q1.

S’exprimant après la course, Tsunoda a déclaré que son erreur de qualification avait gaspillé le potentiel de la voiture. «Pour moi, Q1 était complètement mon erreur», a-t-il déclaré. «Quand je vois les performances globales de la voiture ce week-end, je n’ai pas eu à pousser autant.

«Je ne sais pas pourquoi, j’ai juste trop poussé même si je n’ai pas à le faire. Je me suis éloigné de la piste, c’était donc complètement mon erreur, juste une erreur de ma part.

Dans la course, il a progressé au début, mais a filé à Tamburello après le redémarrage final en essayant de dépasser Lewis Hamilton. Tsunoda a ensuite reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limites de la piste à Piratella.

Il était plus préoccupé par ses erreurs de conduite que par les violations des limites de piste. «Le rythme était là», a-t-il déclaré. «J’ai presque dépassé Lewis. Le rythme était donc là mais j’ai rendu la tâche difficile tout seul.

«Pour moi, suivez les limites, pour ma position je m’en fiche, pour être honnête. J’étais juste très frustré. essayant juste d’aller aussi vite que possible.

“Bien sûr [I got] la penalité [because] Je l’ai fait encore et encore; ce n’était pas encore une bonne chose pour moi.

«Dans le futur, j’apprends juste pour moi. Je dois juste le rendre toujours plus ciblé. Jusqu’au drapeau rouge, ma concentration était bonne, mais j’ai perdu un peu de concentration après le drapeau rouge et c’est la clé pour l’avenir.

Tsunoda est arrivé à Imola avec une vaste expérience de la piste de ses essais de pré-saison sur le circuit, qui est proche de la base d’AlphaTauri. Il a admis que le week-end semé d’erreurs l’avait affecté.

«Quand je fais des erreurs, j’ai toujours du mal à dormir, surtout après [the qualifying crash] parce que c’était très important pour moi.

Il s’est excusé pour sa performance auprès du directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost. «Franz disait en fait ‘ne vous inquiétez pas, c’est apprendre’ et la plupart des recrues vont faire exactement la même chose au moins une fois au cours de leur première année. Je vais simplement en tirer des leçons et je ne le ferai pas la prochaine fois.

