Yuki Tsunoda admet qu’il a “ visé trop haut ” après ses débuts réussis en F1

Yuki Tsunoda admet qu’il visait trop haut en Formule 1 après la promesse qu’il avait faite au Grand Prix de Bahreïn.

Le pilote AlphaTauri a frappé le sol lors du week-end d’ouverture de la saison, éclairant les écrans de chronométrage en Q1 – ainsi qu’en présentant le paddock F1 à ses messages radio en colère – avant de tomber en Q2.

Il a ensuite fait un effort impressionnant pour se frayer un chemin jusqu’à P9 à partir de sa place de grille P13 et a recueilli des éloges pour sa performance autour de Sakhir.

Depuis lors, cependant, Tsunoda a été confortablement surperformé par Pierre Gasly et a courtisé la polémique à quelques reprises, notamment avec l’accusation selon laquelle son équipe aurait donné à Gasly une voiture différente de ce qu’il conduisait.

La recrue japonaise de 21 ans a également attiré la colère du conseiller Red Bull, le Dr Helmut Marko, après un week-end difficile sur une Imola humide. Après avoir tourné en Q1, il était sur une excellente récupération de son emplacement de grille modeste pour se retrouver à nouveau dans le gravier après un redémarrage de Safety Car.

Plus récemment, Marko a déclaré qu’il avait averti Tsunoda «1000 fois» de l’importance du kilométrage autour de Monaco, car le jeune n’avait jamais conduit dans les rues de Monte Carlo auparavant, mais il a perdu une course cruciale après avoir perdu le contrôle de son AT02 en FP2. .

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Alors que le sympathique recrue a du mal à sauvegarder sa forme initiale, il dit qu’il avait été trop ambitieux dans les courses suivantes et qu’il changera donc son approche à l’avenir.

«Pour être honnête, oui, je pense», a admis Tsunoda sur le podcast Beyond the Grid de F1 lorsqu’on lui a demandé s’il avait placé la barre trop haut pour lui-même.

«Surtout de Bahreïn, je suis allé vraiment, vraiment bien, même avec des erreurs… après avoir chuté en Q2, mais je suis quand même bien allé et j’ai obtenu des points dans la première course.

«Je pense qu’à partir de là, surtout, j’ai visé assez haut [with my] attentes pour l’avenir. Surtout Imola, la prochaine course… Je visais même le top 5, comme ça. Je pense que cela signifie à coup sûr que je visais trop haut.

«En qualifications [at Imola] J’ai essayé de faire un tour incroyable, un tour de rêve. Surtout au Q1, vous n’avez pas à faire ce genre de choses au Q1.

«Mon adrénaline et ma motivation étaient comme ça et je suis allé dans le mur. Je pense donc qu’au début de l’année je m’attendais vraiment à du haut et je visais trop haut.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!