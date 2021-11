Yuki Tsunoda dit que le Grand Prix de Sao Paulo a mis en évidence la nécessité d’améliorer ses capacités physiques pour gérer la pression d’une voiture de F1.

Le pilote japonais a connu une ascension rapide dans les catégories juniors, aidé par une capacité à s’adapter rapidement à une série plus élevée, mais en Formule 1, cette tendance ne s’est pas poursuivie.

Au lieu de cela, il a rarement été en mesure d’égaler le niveau de performance de son coéquipier Pierre Gasly, le Français récoltant actuellement 72 points de plus que Tsunoda cette saison.

Au Brésil, cependant, c’était plus l’aspect physique de la conduite d’une F1 qui s’est démarqué pour Tsunoda, car il a admis avoir eu du mal le jour de la course.

Et donc, il sait qu’il doit s’améliorer physiquement.

« Au Brésil, je l’ai un peu ressenti – pour être honnête, pas un peu, beaucoup », a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix du Qatar.

« Oui, ce n’est pas parfait. Je dois certainement m’améliorer physiquement aussi.

Tsunoda n’est pas le seul pilote à ressentir la tension de ce triple titre, dont le Qatar sert d’ultime étape avant un week-end libre.

Chez Haas, Nikita Mazepin admet que son corps n’est pas non plus à 100%, mais il se sent certainement suffisamment en forme pour conduire la voiture.

« Physiquement, il est difficile de s’entraîner au gymnase lorsque vous volez autant et que votre corps n’est pas à 100% », a-t-il déclaré.

« Mais quand je conduis la voiture, je sens que je suis assez en forme pour le faire. Vous avez des problèmes de cou, mais c’est à peu près tout.

notre premier avant-goût du circuit de Losail a l’air sympa ! pic.twitter.com/mlGRoxoktW – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 18 novembre 2021

Pour Tsunoda, étant donné que ses difficultés s’étendent également à la piste de course, il a désespérément besoin d’une solide performance au Qatar après avoir marqué des points une seule fois depuis la pause estivale.

Mais avec des performances constantes sous lui dans l’AlphaTauri AT02, il se rendra sur le circuit international de Losail sans aucun doute sur la voiture et pense que ce nouveau site pour lui et la Formule 1 jouera en sa faveur.

« Nous ne pouvons jamais nous attendre à savoir quel sera le rythme, mais nous avons une voiture constante et nous sommes toujours rapides, donc je n’ai aucun souci pour la voiture », a-t-il confirmé.

« Nous n’avons aucune expérience ici, ce qui est pour moi une bonne chose, un peu plus facile pour la situation, mais je reste concentré sur mon travail et je vise les points. »