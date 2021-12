Yuki Tsunoda admet qu’il était un « b*star paresseux » avant de déménager en Italie à la mi-saison

Yuki Tsunoda a révélé que son déménagement de mi-saison en Italie l’avait secoué pour qu’il ne soit plus un « paresseux * star ».

La recrue japonaise vivait en Angleterre mais au début de l’été, son équipe AlphaTauri lui a ordonné de s’installer à la place près de leur base de Faenza.

Le changement a été conçu pour permettre à Tsunoda de travailler plus étroitement avec son patron Franz Tost et les ingénieurs après que la promesse initiale du joueur de 21 ans, lorsqu’il a terminé dans les points lors de ses débuts à Bahreïn, n’a pas réussi à évoluer vers des performances cohérentes.

L’équipe s’est déclarée satisfaite de la façon dont le déménagement s’est déroulé et bien que Tsunoda n’ait pas eu une année aussi productive que beaucoup l’avaient prédit, souffrant plus que sa juste part d’accidents, il a terminé la campagne avec une excellente quatrième place à Abu Dhabi.

De son propre point de vue, il avait le sentiment que le fait de s’installer à Faenza lui avait permis d’adopter de meilleures habitudes, plus professionnelles qu’auparavant.

« Cette décision m’a aidé en termes de préparation », a déclaré Tsunoda, cité par le site Web Autosprint affilié au Corriere dello Sport.

« Avant de venir en Italie, j’étais juste un b*star paresseux. Après l’entraînement, je rentrais directement chez moi, j’allumais ma PlayStation 5 et je jouais toute la journée, en essayant juste de m’amuser.

« Je pense que c’est la raison pour laquelle, alors que je m’approchais de la [race] week-end, j’avais l’impression d’avoir tout fait avec frénésie. Je commençais tout juste à me préparer pour la semaine de course et je pense qu’il était trop tard.

« En me comparant également aux autres pilotes, j’y ai pensé et j’ai préparé beaucoup plus. Je suis un débutant et j’avais besoin de plus de préparation que les pilotes plus expérimentés, et je pense avoir fait des choses utiles depuis.

« Certains aspects se sont améliorés après mon déménagement en Italie. Après la course, nous sommes retournés à l’usine pour revoir les courses afin de comprendre quels étaient les problèmes, et cette approche a fait la différence.

Un domaine dans lequel Tsunoda pense qu’il doit encore s’améliorer est sa condition physique, et à cette fin, il ne se fera pas trop plaisir pendant la morte-saison.

« D’abord, je vais retourner au Japon et me ressourcer », a-t-il déclaré. « Depuis février, je ne suis plus retourné au Japon. La nourriture japonaise m’a vraiment manqué, alors je dois d’abord recharger celle-là.

« Mais en même temps, bien sûr, j’ai besoin de m’améliorer – surtout [on the] côté remise en forme. Alors bien sûr, je continuerai d’insister sur ces choses pour m’améliorer, et j’aurai également un bon départ en 2022 lors de la première course à Bahreïn.

« C’est à peu près comme ça que je vais faire l’intersaison. Je ne serai pas complètement reposé, je ne boirai pas de bière ou quoi que ce soit d’autre. Ce sera une intersaison difficile, mais pour prendre un bon départ, j’ai besoin de ces choses.