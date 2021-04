Yuki Tsunoda apprécie la liberté d’AlphaTauri, peut “ tout faire ”

Yuki Tsunoda apprécie la liberté qu’AlphaTauri lui donne et a l’impression qu’il peut faire tout ce qu’il veut à l’intérieur de la voiture.

Le pilote japonais passe sa saison recrue en F1 avec l’équipe après avoir été choisi pour remplacer Daniil Kvyat pour la campagne 2021.

Il a fait un début de vie mitigé sur la grille, impressionnant au premier tour à Bahreïn avec une P9, mais s’écrasant à la fois en qualifications et en course à Imola.

Néanmoins, il n’a aucun regret car il sent qu’il est avec une équipe qui lui permet d’explorer ses limites.

«Même Franz [Tost, AlphaTauri team principal] m’a dit, «fais ce que tu veux quand tu conduis et essaie de vivre beaucoup de choses. Même lorsque vous avez des erreurs, cela n’a pas d’importance, essayez simplement de vous améliorer à partir de là », a-t-il déclaré. Crash.net.

«Pour moi, cela aide beaucoup avec mon côté mental. J’ai le sentiment maintenant que je peux faire tout ce que je veux quand je conduis et cela me donne la liberté.

«C’est une bonne façon d’aborder chaque séance, même si je fais des erreurs. Je n’ai aucun regret à propos de ces erreurs. Je vais simplement continuer et utiliser cette expérience pour l’avenir. “

松山 英 樹 さ ん 、 マ ス タ ー 優勝 お め で と う ご ざ い ま す !! 凄 い 😳 感動 し ま し た!

イ ギ リ ス 🇬🇧 か ら テ レ ビ で 応 援 し て い ま し た 🤩 # themasters # マ ス タ ー ズ – 角 田裕毅 / Yuki Tsunoda (@ yukitsunoda07) 11 avril 2021

Tsunoda est le premier pilote japonais sur la grille depuis Kamui Kobayashi, qui n’était que le troisième homme du pays à monter sur le podium en F1 lorsqu’il a terminé P3 à sa course à domicile en 2012.

Beaucoup s’attendent à ce que Tsunoda fasse un pas de plus et remporte une course, et même s’il n’y pense pas, il dit que l’appétit du pays pour voir cela se produire a augmenté après que Hideki Matsuyama soit devenu le premier golfeur du pays à remporter le Masters. à Augusta.

«Je ne pense pas trop pour le moment à devenir champion du monde ou à gagner une course», a-t-il déclaré.

«Je me concentre vraiment sur chaque session par session. Cela me rend meilleur du côté de la mentalité pour me concentrer sur la conduite en séance.

«Si j’obtiens une victoire cette saison, la première victoire d’un pilote japonais, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment super pour moi. La plupart des fans de sport automobile japonais attendent cela.

«J’ai reçu beaucoup de messages après les Masters quand [we had] le premier gagnant de golf japonais de l’histoire. Surtout après cela, j’ai reçu beaucoup de messages de fans japonais disant: “ Ensuite, c’est à ton tour ”.

«Ce serait formidable si j’obtenais cette victoire, mais maintenant je pense à chaque course par course et je me concentre simplement sur ma conduite pour m’améliorer.»

