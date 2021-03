Yuki Tsunoda d’AlphaTauri «  a besoin d’un très bon manager  »

Yuki Tsunoda a besoin d’un «très bon manager» pour l’aider à s’occuper des futurs contrats et des erreurs qu’il pourrait commettre, selon Kamui Kobayashi.

Lors de l’ouverture de la saison 2021 à Bahreïn, Tsunoda est devenu le 18e pilote japonais à courir en Formule 1 tout en devenant le premier de sa nationalité à marquer des points depuis que Kobayashi l’a fait en 2012.

Le pilote d’AlphaTauri, Tsunoda, a terminé P9 à Bahreïn, gagnant quatre places par rapport à sa position de départ, et ses performances impressionnantes pendant la course, ainsi que les séances d’essais et d’essais jusqu’à présent, ont conduit à de nombreuses discussions sur les progrès qu’il pourrait faire.

À tout juste 20 ans, il est en bonne position avec une équipe soutenue par Red Bull et il y a de grands espoirs qu’il puisse réaliser de grandes choses. Mais l’ancien pilote Sauber Kobayashi, qui a enseigné Tsunoda chez Toyota à l’âge de «14 ou 15 ans», a partagé quelques conseils pour le jeune homme.

S’exprimant sur le podcast Beyond the Grid, il a déclaré: «Je ne suis pas inquiet. Je pense qu’il peut [perform] mais il a besoin d’un très bon manager!

Lorsqu’on lui a demandé si c’était aux fins des contrats futurs, il a ajouté: «Oui, exactement, pour les contrats futurs. Parce que je pense que c’est sûr qu’il peut avoir un bon résultat mais il pourrait peut-être aussi avoir des erreurs.

«Dans les erreurs, il a besoin de quelqu’un pour expliquer [them] bien à l’équipe. Il a besoin d’une sorte de filtre pour se gérer car il est encore jeune et n’a pas beaucoup d’expérience dans le sport automobile, donc il a besoin de connaître quelqu’un qui peut l’aider à gérer son esprit et sa confiance en lui-même, alors c’est ce que je voudrais. dire.

«Il ne fait aucun doute qu’avec sa vitesse, il sera bon un jour. Mais le problème est de savoir comment il gère son image pour l’équipe, comment il marque son nom en Formule 1. Je pense que c’est [the] le plus important [thing], Je ressens. »

Tsunoda est entré dans cette saison tout juste sorti de la Formule 2, où il a terminé P3 au championnat des pilotes, mais c’était une autre histoire en F3 l’année précédente puisqu’il était neuvième du classement.

Kobayashi a confiance que Tsunoda peut réussir en Formule 1, mais il est crucial qu’il «corresponde» à sa voiture.

«Je pense qu’il sera bon mais [it] importe simplement comment il s’intègre et comment il peut vraiment avoir un bon match avec la voiture et l’équipe aussi », a-t-il déclaré.

«On dirait qu’il y a un grand soutien de Red Bull et de l’équipe donc je pense qu’il devrait aller bien, mais je trouve que Pierre Gasly fait vraiment bien dans l’AlphaTauri.

«Je pense qu’il a un pilote vraiment très dur à ses côtés. je pense [it is important] il correspond avec [his] car il était bon en F2 mais quand on regarde [at] En Formule 3, il n’était pas très spécial, donc je pense qu’il peut être bon s’il correspond à la voiture.

