Yuki Tsunoda déménage en Italie après un départ irrégulier

Le patron du programme de pilotes Red Bull, Helmut Marko, a envoyé Yuki Tsunoda vivre en Italie pour travailler plus étroitement avec Franz Tost.

Tsunoda est entré dans sa campagne recrue avec beaucoup de battage médiatique, après avoir réalisé le deuxième meilleur temps des tests de pré-saison 2021 à Bahreïn.

L’ouverture de la saison au même endroit était alors un début solide alors que Tsunoda franchissait la ligne P9, mais à partir de là, tout a été en descente pour sa carrière AlphaTauri.

Une série d’erreurs et de faibles performances ont laissé Marko déçu par son protégé, et donc pour essayer de changer la trajectoire de carrière de Tsunoda, il déménagera en Italie afin qu’il puisse passer plus de temps sous la tutelle du patron de l’équipe AlphaTauri, Tost.

“Le début de saison était vraiment super, puis malheureusement les erreurs ont commencé”, a déclaré Marko à Motorsport-total.com.

“Essayer de dépasser [Lewis] Hamilton sur la piste mouillée d’Imola était une manœuvre audacieuse et, bien sûr, elle a mal tourné en compromettant la possibilité de terminer la course dans les points.

“En qualifications, encore une fois ce week-end, il a commis une erreur que j’appellerais effrontée.

« A Monaco, nous avons souligné à quel point il était important de ne pas commettre d’erreurs lors des essais libres, mais lors de la deuxième séance, il a chuté dans ce que j’appelle la courbe…[pool exit] et cet accident a emporté sa progression pour faire mieux en qualifications.

“Maintenant, nous avons décidé qu’il déménagerait en Italie. Yuki doit se concentrer et il apprendra que la Formule 1 est le championnat le plus difficile du sport automobile et, par conséquent, son travail et son approche doivent être tout aussi professionnels.

« Franz supervisera et organisera son quotidien. En attendant Yuki il y a beaucoup d’entraînement, de karting et beaucoup de travail aux côtés de l’équipe.

«Après les erreurs qu’il a commises, je pense que sa confiance en lui a également souffert et nous espérons que la vie plus contrôlée qui l’attend en Italie pourra le mettre sur la bonne voie. Nous savons que le potentiel est là, mais nous avons également besoin d’une bonne croissance. »

