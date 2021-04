Yuki Tsunoda désireux de suivre le succès de Hideki Matsuyama

Yuki Tsunoda espère suivre l’exemple du golfeur Hideki Matsuyama dans ce qui pourrait être une année énorme pour le sport japonais.

Plus tôt ce mois-ci, Matsuyama est devenu le premier golfeur japonais à remporter un Major en triomphant au tournoi Masters d’Augusta.

Depuis cette victoire, Tsunoda a reçu de nombreux encouragements de la part des fans de son pays d’origine qui veulent le voir gagner un grand prix pour AlphaTauri – quelque chose qui, finalement, il semble avoir le potentiel de faire dans les bonnes circonstances, étant donné la promesse précoce qu’il a montrée dans sa campagne de recrue en F1.

Bien que les erreurs de novice que même sa propre équipe avait prédit pour cette saison aient été évidentes lors du week-end du Grand Prix d’Émilie-Romagne, Tsunoda a récolté des points lors de ses débuts à Bahreïn.

Ce pourrait être une année sportive massive pour le Japon, avec les Jeux Olympiques qui devraient avoir lieu à Tokyo, si la pandémie le permet, suivis du retour prévu du Grand Prix à Suzuka le 10 octobre – qui sera une occasion passionnante pour Tsunoda en particulier.

“Surtout après que Matsuyama ait remporté le Masters de golf, j’ai reçu beaucoup de lettres de fans japonais disant que c’était à votre tour, nous attendons votre première victoire”, a déclaré Tsunoda à Sky F1.

«Je me concentre maintenant uniquement sur ma conduite, j’essaie de m’améliorer et d’acquérir le plus d’expérience possible à chaque course. Si je gagne à Suzuka, ce serait vraiment super. J’espère pouvoir gagner devant tous les fans japonais. »

Après Bahreïn, où il a terminé neuvième après une série de dépassements sur des rivaux beaucoup plus expérimentés, le directeur général du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a décrit Tsunoda comme «la meilleure recrue de F1 depuis des années» – une grande déclaration compte tenu de certains des autres jeunes pilotes sur la grille actuelle.

«Je suis honoré de recevoir ces commentaires, en particulier de Ross Brawn», a ajouté le joueur de 20 ans.

«Après Bahreïn, j’ai trouvé beaucoup d’espace pour apprendre et m’améliorer parce que je m’attendais à une position plus élevée avant la course. Dans ma performance Q1, la voiture était déjà là et j’aurais dit que le top six était possible.

Et parmi les dépassements de Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen, qui comptent sept titres mondiaux à eux deux, un en particulier s’est démarqué pour Tsunoda.

«Mon plus fort est le freinage», a-t-il ajouté. «Si je décidais de dépasser, je me suis juste engagé et je l’ai lancé, surtout sur Fernando.

«La dernière fois que je l’ai vu, c’était quand j’avais sept ans et que je suis allé pour la première fois regarder la Formule 1, donc c’était un peu spécial de le dépasser.

