Le Dr Helmut Marko est convaincu que Yuki Tsunoda deviendra une star de la Formule 1, affirmant qu’il sera «définitivement» le premier Champion du Monde du Japon.

Tsunoda n’a pas tardé à attirer l’attention lors des tests de pré-saison après son arrivée à AlphaTauri tout juste sorti de la scène de la Formule 2.

Il a continué à attirer l’attention tout au long de ce week-end ainsi que lors du Grand Prix de Bahreïn, où il a inscrit deux points en terminant P9, aidé par un brillant dépassement sur Lance Stroll dans le dernier tour de la course.

Marko, conseiller de Red Bull, qui est également à la tête de leur programme de développement de pilotes, ne pense certainement pas que l’enthousiasme entourant le jeune est déplacé.

Interrogé par . sur la question de savoir si Tsunoda deviendrait le premier champion du monde de Formule 1 du Japon, il a répondu: « Certainement. »

Marko a ajouté: «Il est intelligent et, comme je l’ai dit, depuis 20 ans [old], [he is] très mature.

«Bientôt, il sera une nouvelle star [in] Formule 1. Ils l’aiment tous. C’est un charmant Japonais de 20 ans avec un sens de l’humour.

Tsunoda a montré son rythme brutal lors de la première séance de qualification à Bahreïn, terminant P2 derrière seulement Max Verstappen, mais n’a pas pu sortir de Q2 – bien que Marko attribue cela à une erreur de l’équipe concernant le choix des pneus plutôt que celui du pilote.

« Je pense que l’équipe aurait dû lui donner des pneus tendres pour sa toute première qualification, alors il a sous-performé », a déclaré Marko.

«Cela aurait été plus facile pour lui car il n’a pas de routine en qualifications.»

Marko pense que des problèmes avec la voiture l’ont également retenu la saison dernière en Formule 2, où Tsunoda, qui a conduit pour Carlin, a terminé P3 derrière le champion et maintenant pilote de Haas Mick Schumacher.

«Sans ses échecs techniques, il aurait remporté le championnat facilement», a affirmé Marko.

«Nous l’avons amené en Europe. Une saison en F3, une saison en F2, personne ne l’a remarqué et bang, en Formule 1. »

À un peu plus de cinq pieds, Tsunoda est confortablement le plus petit pilote sur la grille actuelle et cela a conduit à quelques problèmes lorsque l’équipe préparait l’AT02 pour lui.

«159 [centimetres] et 61 kilos, donc tous les créateurs l’aiment », a plaisanté Marko.

«Les pédales étaient la chose principale, nous devions avancer les pédales. Le simulateur, nous avons encore du mal à avoir le bon siège pour lui.

