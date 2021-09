Yuki Tsunoda dit que les chances d’un siège en 2022 sont 50/50

in

La recrue AlphaTauri Yuki Tsunoda dit qu’il est « 50/50 » quant à savoir s’il restera avec l’équipe la saison prochaine.

Les rapports, cependant, suggèrent que c’est une affaire conclue et sera annoncé au GP d’Italie.

Tsunoda a rejoint le cirque de Formule 1 cette saison, courant pour l’équipe junior de Red Bull.

Dans les points de sa première course, il a été présenté comme un futur champion du monde par le conseiller Red Bull, Helmut Marko, tandis que Ross Brawn a déclaré qu’il était probablement le “meilleur” rookie que la F1 ait vu.

Cependant, 12 courses dans sa carrière et l’éclat s’est un peu émoussé, Tsunoda ayant subi un accident de trop pour l’équivalent de Marko, ce qui a conduit l’Autrichien à dire à son pilote d’utiliser sa tête pour plus que son casque.

Marko et AlphaTauri, cependant, ont laissé entendre à plusieurs reprises que Tsunoda resterait sur place pour la saison 2022.

Cela n’a pas encore été officiellement confirmé, le pilote japonais déclarant qu’il ne savait pas encore si cela se produirait.

“50-50”, a-t-il déclaré à . avant le Grand Prix des Pays-Bas lorsqu’on lui a demandé s’il était confiant de rester.

« C’était vraiment des hauts et des bas, ce n’était pas une saison très régulière. Je pense que je dois avoir plus de cohérence.

vérifier les banques et les courbes de Zandvoort 👌 🇳🇱 pic.twitter.com/xfjfeA3yTP – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 2 septembre 2021

Interrogé sur l’alignement d’AlphaTauri le mois dernier, le patron de l’équipe Franz Tost a déclaré à Motorsport-Total.com : « J’espère que nous continuerons à courir avec Pierre et Yuki l’année prochaine. Je ne vois aucun autre pilote là-bas.

« Je ne vois pas d’alternative non plus.

« Pierre fait un travail fantastique et Yuki est un nouveau venu et fait du bon travail. Il doit juste acquérir de l’expérience et apprendre beaucoup.

« Mais ce n’est rien de spécial. C’est logique avec un jeune conducteur.

Tsunoda a marqué 18 points jusqu’à présent cette saison avec Gasly sur 54.

Divers rapports affirment que l’équipe confirmera Tsunoda et Pierre Gasly au Grand Prix d’Italie à Monza.