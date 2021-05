Yuki Tsunoda dit qu’il ne contrôle toujours pas complètement sa voiture AlphaTauri

Yuki Tsunoda admet qu’il a toujours le sentiment de ne pas tirer le meilleur parti de son AlphaTauri, car il trouve le bon équilibre pour tirer tout ce qu’il peut de la voiture.

Le rookie japonais dit qu’il essaie toujours de trouver la limite exacte de la voiture, après l’avoir dépassée en tournant à Imola et en heurtant le mur à Monaco, où il a admis avoir perdu confiance, alors il essaie de s’adapter pour obtenir le bon mélange. sa conduite.

Bien qu’il dise qu’il est facile d’atteindre la majeure partie du chemin jusqu’à la limite, il essaie toujours de franchir la ligne entre l’extraction des capacités maximales de sa voiture et la rotation.

“Je pense que pour moi, je n’ai pas encore envie de contrôler totalement une voiture”, a admis Tsunoda sur le podcast Beyond the Grid de Formule 1.

«Mais jusqu’à aimer, par exemple, 80% ou 70%, ce n’était pas trop difficile. Tout comme vous avez plus d’appui, vous pouvez simplement avoir plus de confiance pour sortir et l’envoyer dans la voiture.

«Avec la Formule 2, nous avons une voiture plus lourde, plus instable à l’entrée surtout pour que vous puissiez sentir la voiture davantage. En Formule 1, si vous dépassez la limite, vous avez juste un claquement et entrez dans la barrière.

“Donc, jusqu’à ce que vous trouviez la limite, ce n’est pas trop difficile, mais il est difficile de trouver la limite de 99 ou 100% sans, par exemple, un crash ou un spin.”

Tsunoda a également parlé des différentes approches de gestion adoptées entre le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, et le conseiller Red Bull, Marko, la recrue affirmant que la paire était presque des opposés polaires dans leur style.

Pour Tost, il adopte une vision plus détendue des choses – essayant de garder son calme après les ennuis de Tsunoda à Imola, après s’être essoufflé en qualifications et avoir interrompu sa récupération par une autre rotation dans le gravier.

“Il ne me force pas à faire des choses comme ça ou comme ça, il me donne juste des conseils”, a déclaré Tsunoda à propos de son directeur d’équipe. «Même après Imola, il s’est moqué de moi. Pas mal, mais ‘s *** arrive’.

«Il n’a pas dit ‘qu’as-tu fait?’ ou alors [pointing out] des erreurs. Même après Barcelone, à la radio, j’ai dit la très mauvaise chose [implying Gasly had a different car to him], il est là pour dire que vous n’avez pas à vous soucier de la radio, ce n’est presque rien donc vous vous concentrez uniquement sur la conduite.

«Il est très gentil mais il est aussi strict, dans le bon sens… [Tost] sait faire bien préparer un chauffeur. Quand il dirige un pilote, ce n’est pas seulement un chef d’équipe, mais c’est aussi la façon dont il gère votre mentalité, donc je pense que c’est un très bon chef d’équipe.

“Pour moi, ce n’est pas seulement un chef d’équipe, mais comme une sorte de partenaire.”

Marko, quant à lui, a toujours fait la une des journaux pour son honnêteté brutale lors de l’évaluation de ses pilotes, mais si Tsunoda accepte que les deux sont très différents et que Marko peut être «effrayant», il dit que c’est pour mieux s’aider lui-même.

“Il est comme le contraire par rapport à Franz”, a déclaré Tsunoda. «Surtout comme à Monaco – je suis tout à fait d’accord avec ça. Il m’a dit de ne pas chuter lors des essais libres 1 et 2 et je l’ai fait, donc il n’était pas content de ça bien sûr.

«Il pousse fort pour les pilotes, je pense. Il a toujours été comme ça, surtout quand je traversais une saison vraiment difficile en Formule 2. Il poussait, même comme maintenant.

«Par exemple, si je poussais au point où je devais atteindre la quatrième position du championnat des pilotes [in F2]. Au début de l’année, c’était presque impossible, je n’étais nulle part – comme P12 ou P13, et il n’était pas content.

«Il fait un peu peur, mais parfois nous ne parlons pas seulement de course, mais d’autres choses.»

