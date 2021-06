Yuki Tsunoda doit “reconnaître quand il est à la limite”

Yuki Tsunoda doit se rendre compte qu’il est à la limite de sa performance, déclare Franz Tost, le patron de l’équipe AlphaTauri.

Le rookie japonais tente de se refaire une réputation ébranlée par plusieurs performances révélatrices de son inexpérience au cours de ses six premières courses de F1.

Ces grands prix ont été marqués par des points louables à Bahreïn (neuvième) et en Azerbaïdjan (septième), mais entre-temps, il y a eu une série d’accidents qui ont particulièrement agacé le responsable du développement des pilotes Red Bull, Helmut Marko.

Selon Tost, le patron de l’équipe AlphaTauri, il s’agit plus de Tsunoda essayant de dépasser son potentiel plutôt que d’être réduit à un manque de talent.

L’expression “pousser trop fort” est celle que nous en sommes venus à associer au joueur de 21 ans – et il l’a utilisé lui-même après s’être écrasé lors des qualifications à Bakou, terminant néanmoins la séance avec la 7e place.

« Yuki, je dois dire, à partir de vendredi, a montré tout le temps une amélioration et est allé de plus en plus vite », a déclaré Tost aux journalistes.

« Son temps en Q2 était vraiment très rapide et il était également là en Q3. Lors de son dernier run, il a trop poussé et freiné trop tard.

« Il doit apprendre à reconnaître quand il est à la limite. Si vous êtes dans les mêmes dixièmes que les autres meilleurs pilotes, il n’y a plus autant d’espace pour être plus rapide. Vous devez reconnaître en tant que conducteur « Je ne peux pas freiner plus tard, je ne peux pas pousser plus fort ».

« Mais encore une fois, c’est une sorte d’apprentissage. Et je dois dire qu’au cours du week-end, il a déjà fait un grand pas en avant dans la compréhension de la voiture et aussi du côté des retours techniques.

« Par conséquent, je suis assez certain que nous allons le mettre sur la bonne voie car il a une vitesse naturelle incroyable. »

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Tost a donné un aperçu de la saison de Tsunoda, que l’Autrichien espère progresser sur une trajectoire ascendante avec cette deuxième fin des points maintenant dans le sac.

« Depuis le début de la saison, il ne faut pas oublier qu’il y avait quelques circuits qu’il ne connaissait pas, a expliqué Tost.

« C’était la première fois à Portimao, par exemple, où nous n’avons tout simplement pas tiré le meilleur parti de notre voiture du côté des réglages, etc. Puis à Barcelone, il a connu un échec technique – il aurait pu marquer des points là-bas, mais ce n’était pas de sa faute.

« Mais il apprend et à Bakou – nous savons tous que c’est un circuit difficile, ce n’est pas si facile – et jusqu’à la troisième qualification, il était vraiment à un bon niveau et montrait un bon rythme.

« Vous ne devriez jamais tomber en panne, mais tomber en panne en Q3 est une histoire. Ce que je n’ai pas aimé, c’est la chute en Q1 lors de la première manche à Imola, car avec une voiture aussi compétitive, on ne fait pas ça.

« Mais c’est l’intelligence qu’il doit apprendre. Et cette habileté va de pair avec l’expérience. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un jeune conducteur sache tout.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !