Yuki Tsunoda doit réparer le train en marche cassé

De grandes choses étaient attendues de Yuki Tsunoda avant sa saison recrue en F1, mais quatre manches plus tard, il ne parvient pas à être à la hauteur du battage médiatique.

Trois recrues ont rejoint la grille pour la campagne 2021, et si l’une d’entre elles était championne de Formule 2 et s’appelait Schumacher, Tsunoda était sans doute celle qui suscitait le plus d’enthousiasme, et c’est compréhensible.

À sa première et unique saison en F2, il a été extrêmement impressionnant, terminant P3 au classement après avoir marqué 200 points et remporté trois courses. Ce ne sont pas seulement ses résultats qui ont attiré l’attention, mais aussi son style de conduite agressif et fougueux.

Ses performances lui ont valu un siège AlphaTauri pour 2021, et Helmut Marko a rapidement fait comprendre à quel point il et Red Bull a noté le pilote japonais avant le début de la saison.

«Ce n’est qu’à cause de défauts techniques et de quelques plantages qu’il n’a pas remporté le [F2] championnat, et cela dans l’année recrue », a déclaré Marko à Motorsport-total.com.

«Il se caractérise par une vitesse de base incroyable et une phase de perception et d’apprentissage très rapide.

«Si vous avez vu les dernières courses, comment il s’est retenu au début des courses jusqu’à la mi-course, il a sauvé ses pneus puis a attaqué. C’était un excellent mélange entre agressivité et conduite avec la tête. »

Bien que Marko ait peut-être été partial, il n’était pas le seul à attendre beaucoup du joueur de 20 ans, Ross Brawn affirmant qu’il était «le meilleur rookie que la F1 ait eu depuis des années».

Ici, à PlanetF1, nous avons pleinement cru au battage médiatique, avec trois de notre panel de cinq personnes le soutenant pour gagner la bataille intra-équipe avec Pierre Gasly dans nos prévisions de pré-saison.

Cependant, après quatre manches, il n’a pas été à la hauteur des attentes et pose des problèmes à son équipe à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture.

“Il va bien, mais la voiture ne l’est pas” Yuki Tsunoda aura du terrain à rattraper dimanche alors qu’il part de l’arrière du terrain # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/DVYbUMGqgV – Formule 1 (@ F1) 17 avril 2021

Pour être juste envers lui, sa première course a été excellente car, après une séance de qualification décevante, il s’est frayé un chemin jusqu’à la 9e place à Bahreïn, dépassant plusieurs champions du monde. Depuis lors, tout s’est très dégradé.

Au deuxième tour à Imola, il a commis une erreur coûteuse en qualifications, s’écrasant en Q1 alors que sa voiture était assez rapide pour se hisser dans le top 10. Pendant ce temps, le dimanche, il a connu une solide première moitié de course, se battant pour revenir en lice pour les points, mais tout son travail acharné a été annulé lorsqu’il a filé sous la voiture de sécurité.

Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées à Portimao car il a encore une fois échoué à faire la Q3 alors que Gasly l’a fait, et a reculé plutôt que vers l’avant dans la course, terminant en P15, derrière les pilotes dans des voitures plus lentes.

Une autre mauvaise séance de qualification a suivi à Barcelone, et pour aggraver les choses, après cette séance, il a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons.

D’abord critiqué ses machines à la radio de l’équipe, en disant «Je ne peux pas croire cette voiture», puis après son retour au paddock, il a suggéré que son équipe lui offrait une voiture de qualité inférieure à Gasly.

Être en colère dans le feu de l’action est une chose, mais suggérer de telles choses à la presse une fois sorti de la voiture en est une autre, et ne fera aucun bien à sa réputation.

On peut peut-être lui pardonner d’avoir commis des erreurs – après tout, c’est un débutant – mais pas de blâmer son équipe, qui a travaillé incroyablement dur pour lui donner ce qui est finalement une voiture très forte, pour ses propres mauvaises performances.

S’il continue à faire des commentaires aussi immatures et incendiaires, cela pourrait créer de réels problèmes au sein du camp AlphaTauri, ce qui lui créerait à son tour de réels problèmes. Personne ne peut réussir s’il n’a pas d’équipe entièrement derrière lui, et il n’aura pas d’équipe complètement derrière s’il les critique injustement.

Je voulais m’excuser pour mes commentaires d’aujourd’hui. Je ne voulais pas critiquer l’équipe qui a fait un excellent travail tout le week-end. J’étais juste frustré par ma performance. Envoi complet demain🚀 – 角 田裕毅 / Yuki Tsunoda (@ yukitsunoda07) 8 mai 2021

À son honneur, il s’est rapidement excusé pour ses commentaires, et c’est exactement le genre d’attitude qu’il doit afficher régulièrement.

La façon dont un conducteur se comporte à l’intérieur de la voiture est la chose la plus importante, mais la façon dont il se comporte en dehors de celle-ci compte aussi. À cet égard, il pourrait peut-être apprendre quelque chose de son camarade recrue Mick Schumacher.

Dans une voiture médiocre, la pire sur la grille, l’Allemand n’a pas été capable de vraiment faire sa marque sur la piste mais ne s’est néanmoins pas plaint, gardant la tête baissée, travaillant dur et restant positif, et a été largement salué par ceux à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de son équipe pour le faire.

Tsunoda ferait bien de prendre également une feuille du livre du pilote Haas sur la bonne voie. Avant sa première saison en F1, il a déclaré qu’il ne craindrait pas de faire des erreurs et qu’il pousserait toujours aussi fort qu’il le pouvait, et il l’a fait. Schumacher a quant à lui adopté une approche plus conservatrice et patiente. Il est clair de voir lequel d’entre eux fonctionne le mieux.

Une telle approche serait judicieuse pour l’homme d’AlphaTauri à adopter pour le prochain tour en particulier. Il a désespérément besoin de commencer à impressionner, et s’il veut le faire dans les rues de Monaco, il ne peut pas se permettre de faire des erreurs.

Survivre et prospérer sur ce circuit est le test ultime pour tout pilote de F1, et s’il peut le faire, cela contribuera grandement à maintenir sa réputation comme l’un des espoirs les plus excitants du sport. Si d’autres erreurs surviennent entre-temps, il doit faire preuve d’une certaine maturité et assumer la responsabilité de ses actes.

Il a presque définitivement le talent pour aller loin en F1, mais le talent à lui seul ne suffit pas.

Il n’y a aucune raison de penser qu’il ne peut pas régler les problèmes. Après tout, il vient d’avoir 21 ans et aucun pilote n’est parfait à cet âge.

Finley Crebolder

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook