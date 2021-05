Yuki Tsunoda espère que “ la boîte de vitesses, pas le moteur ” a causé DNF

La retraite anticipée de Yuki Tsunoda du Grand Prix d’Espagne a mis fin à une semaine au cours de laquelle la recrue d’AlphaTauri avait été «vraiment frustrée».

La promesse initiale des débuts du pilote japonais en F1 à Bahreïn s’est évaporée et ses trois courses suivantes sont allées de mal en pis.

Neuvième à son arc après une série de dépassements sur d’anciens champions du monde qui exercent désormais leur métier au milieu de terrain, Tsunoda s’est ensuite retiré des qualifications à Imola et a terminé 15e au Portugal.

À Barcelone, il a fait une autre sortie en Q1 après avoir couru large et s’est ensuite excusé auprès de l’équipe pour une explosion émotionnelle lors d’une interview dans laquelle il critiquait sa voiture.

En course, Tsunoda, qui fêtera ses 21 ans mardi, s’est arrêté à l’extérieur du virage 10 au huitième tour et n’a pas pu remettre l’AlphaTauri en marche, sortant la Safety Car.

En tant que seul pilote à abandonner la course, ce fut une triste fin à un week-end difficile pour Tsunoda, qui sait qu’il doit se «réinitialiser» et rebondir rapidement au Grand Prix de Monaco.

Expliquant son problème pendant la course, Tsunoda a déclaré aux journalistes: «Au départ, j’ai eu un blocage arrière massif et en même temps, il a indiqué un faux neutre – je pense que c’était quelque chose dans la boîte de vitesses, pas dans le moteur, espérons-le.

«Juste pas de vitesse et je l’ai redémarré à fond, mais cela n’a pas fonctionné, quoi que ce soit. Je pense que nous devons vraiment enquêter sur ce qui s’est passé là-bas.

«J’étais vraiment frustré cette semaine des essais libres. Hier, c’était probablement ma faute. Mais aujourd’hui était complètement hors de mon contrôle, donc je dois survivre à tous ces moments, me recentrer sur mon travail. Je dois me remettre à zéro et me concentrer sur Monaco. »

un week-end difficile pour @ yukitsunoda07, il est temps de se réinitialiser et de se lancer à Monaco ✌️ citations complètes du pilote📲 https://t.co/FTeIviW7RH pic.twitter.com/OZZibuRX4Q – Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 9 mai 2021

Cité sur le site AlphaTauri, il a ajouté: «Je suis évidemment déçu de ne pas avoir terminé la course car je pense que mon rythme au départ était plutôt bon.

«J’ai juste besoin d’attendre avec impatience la prochaine course à Monaco maintenant. Ce sera ma première course là-bas et je suis ravi de piloter un circuit aussi emblématique.

Dans ses excuses précédentes, Tsunoda avait déclaré: «Je ne voulais pas critiquer l’équipe qui a fait un excellent travail tout le week-end. J’étais simplement frustré par ma performance.

Avant ces mots de contrition, Jenson Button avait exhorté Tsunoda à garder ses émotions sous contrôle, en disant: «Je pense qu’il doit contrôler un peu sa colère.

«Les équipes n’aiment pas quand vous parlez comme ça. Il doit contrôler cela s’il veut rester dans ce sport.

«Vous ne pouvez pas parler de la voiture ou de l’équipe comme ça. Il doit revenir, voir ce que son coéquipier fait différemment et en discuter avec l’équipe, pas en public.

