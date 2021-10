Yuki Tsunoda essayant de jouer son rôle dans la bataille pour le titre en brandissant Lewis Hamilton

Yuki Tsunoda a déclaré qu’il voulait aider Max Verstappen « autant que possible » dans la course au titre, après avoir tenu Lewis Hamilton à distance en Turquie.

Le pilote AlphaTauri a essayé de faire sa part pour garder le rival du Néerlandais au Championnat du monde dans les premières étapes du Grand Prix de Turquie, alors que Hamilton tentait de se frayer un chemin à travers le peloton.

Tsunoda a réussi à rester devant Hamilton pendant huit tours avant que le Britannique ne dépasse dans un mouvement audacieux à l’extérieur du virage 3, mais le jeune pilote japonais a été félicité pour avoir tenu une voiture beaucoup plus rapide derrière lui plus longtemps que prévu.

Cependant, en gardant un rythme plus élevé que prévu en début de course, le rookie a déclaré qu’il « utilisait trop de pneus au début », ce qui a fini par le compromettre dans les derniers tours.

En tant que membre de la famille Red Bull, Tsunoda a déclaré qu’il voulait jouer son rôle pour apporter les titres à Milton Keynes à la fin de la saison, mais il s’attendait à mieux de lui-même en gardant Hamilton derrière.

« Je veux que Max gagne la dernière année pour Honda, et pour Red Bull également », a déclaré Tsunoda, cité par Motorsport.com. « J’ai donc essayé de retenir Lewis le plus possible, car je ne sais pas combien de tours. J’essayais d’économiser plus de mon pneu.

« J’ai essayé de le retenir pendant 20 tours. Huit tours ne suffisent pas.

Après être entré en Q3 en Turquie, le pilote AlphaTauri courait bien et confortablement à l’intérieur des points sur une surface humide en Turquie, mais un tête-à-queue au 24e tour l’a finalement écarté de la course aux points dimanche.

Le directeur de l’équipe Franz Tost a félicité Tsunoda pour sa performance au cours du week-end, mais le pilote lui-même a estimé que la course était difficile – et a finalement raté une chance de réduire l’écart avec Alpine au-dessus d’eux au classement des constructeurs.

« Je ne pouvais rien voir à cause de la saleté et de la poussière », a ajouté Tsunoda. «Je ne pouvais tout simplement pas voir, je pensais qu’il y avait une voiture juste derrière moi, alors j’ai juste à pousser et j’ai filé.

« La pirouette a ruiné toute ma course, donc c’est dommage. Nous avons pu marquer des points aujourd’hui, alors oui, dommage. C’était l’occasion de nous rapporter de gros points par rapport aux autres équipes.