Yuki Tsunoda et Sergio Perez ont coûté à Max Verstappen sa chance de pole au Mexique

Max Verstappen a déclaré qu’il s’était retiré de sa dernière manche de qualification au Mexique car il pensait que deux autres voitures appartenant à Red Bull sortiraient de la piste déclencheraient des drapeaux jaunes.

Le leader du Championnat du Monde avait été le grand favori pour décrocher la pole position du Grand Prix du Mexique, mais ne commencera la course que troisième.

La première série de tours lancés en Q3 a placé Valtteri Bottas en pole provisoire devant Lewis Hamilton, avec Verstappen et son coéquipier Red Bull et héros local Sergio Perez, étonnamment seulement P3 et P4.

En essayant de s’améliorer, Verstappen s’est rapproché de Perez pour obtenir un meilleur sillage, mais le plan s’est défait lorsque le Mexicain a semblé être distrait par Yuki Tsunoda d’AlphaTauri qui courait large et il l’a rejoint dans une brève excursion hors du circuit.

Verstappen a perdu du temps et avec lui sa chance de surpasser Bottas et Hamilton, qui ont donné à Mercedes leur premier lock-out au premier rang de la saison – un coup de pouce aux espoirs du septuple champion du monde de réduire son déficit dans la course au titre.

La réaction immédiate du Néerlandais a été de traiter l’un des Tsunoda ou Perez d’« idiot stupide » à la radio de l’équipe, bien qu’il ne soit pas clair de qui il parlait. Mais cet incident et la lutte pour l’adhérence ont rendu l’après-midi frustrant pour Verstappen.

Pas le Q3 auquel on s’attendait Mais, encore de quoi courir dimanche P3 @Max33Verstappen

P4 @SChecoPerez

P5 @PierreGASLY

P9 @yukitsunoda07 #PoweredByHonda pic.twitter.com/RiGRdyDc0y – Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 6 novembre 2021

« Il semblait qu’en se qualifiant, l’équilibre s’était un peu érodé », a-t-il déclaré dans son interview d’après-course.

« En fait, dans le dernier tour, j’ai fait un bon tour. Je ne sais pas ce qui s’est passé devant moi mais il y avait deux gars qui partaient, alors j’ai pensé qu’il allait y avoir un drapeau jaune. Alors je recule et bien sûr vous savez que le tour est détruit.

« Même avec cela, et sans avoir un bon équilibre, je pense que nous aurions quand même pu tenter ce tour de la pole. Troisième n’est pas incroyable mais je pense que c’est toujours mieux que de commencer deuxième.

L’inférence était que le long terme pour tourner un pourrait donner à Verstappen la chance de dépasser avec un sillage, mais Mercedes produit une vitesse en ligne droite supérieure à celle de Red Bull.

L’équipe a été vue en train de faire des ajustements à sa voiture avant la séance, mais Verstappen a déclaré « quand nous sommes entrés dans les qualifications, tout était comme d’habitude », ajoutant: « Bien sûr, ce n’est pas idéal, mais je ne pense pas que ce soit une raison pour laquelle c’était un peu d’une lutte pour nous en qualification.

« Les qualifications n’ont pas été notre chemin mais nous n’utilisons pas ces [soft] pneus de toute façon demain, donc encore beaucoup de choses à se battre.

Dans une interview ultérieure avec Sky F1, le joueur de 24 ans a donné une opinion encore plus forte en déclarant: « Ce fut une qualification terrible et nous méritons d’être là où nous sommes. »