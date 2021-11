Yuki Tsunoda était «en retard» et «super désespéré» au Brésil

Lance Stroll a déclaré que la tentative de dépassement de Yuki Tsunoda pour la P12 au GP de Sao Paulo était « super désespérée » et « beaucoup trop optimiste ».

Ayant opté pour le départ de la course d’Interlagos en pneus tendres, seul pilote à le faire, Tsunoda avait besoin de regagner des positions alors qu’il avait l’avantage des pneus.

Passé de la 15e à la 13e, le pilote japonais a tenté de dépasser Stroll up à l’intérieur au départ de la Senna S.

Les deux sont entrés en collision avec les deux voitures qui ont perdu leur carrosserie, y compris l’aileron avant de Tsunoda, ce qui a nécessité une voiture de sécurité.

Stroll dit que c’était une fente « optimiste » d’un conducteur « super désespéré ».

« Je pense qu’il n’est pas dans le rythme », a déclaré le pilote Aston Martin au site officiel de la F1, « et il était désespéré de faire un pas.

« Il était trop loin, je ne sais pas ce qu’il faisait.

« Je suppose qu’il est juste désespéré, tout simplement trop optimiste. »

Stroll a essayé de continuer mais a finalement retiré son AMR21 en raison des dommages causés par l’accident.

« C’était de pire en pire », a-t-il expliqué. « Des morceaux tombaient de la voiture et nous reculions. »

LAP 6/71 – VOITURE DE SÉCURITÉ Nous sommes derrière la voiture de sécurité, avec des débris dégagés de la piste après que Yuki Tsunoda ait perdu une partie de son aileron avant#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/WPX31JtGtg – Formule 1 (@F1) 14 novembre 2021

Tsunoda, cependant, pense que le mouvement était « risqué », mais que cela aurait été bien si seulement Stroll avait regardé dans ses rétroviseurs et l’avait vu venir.

« Ma collision avec Lance, il ne regardait pas dans son rétroviseur », a déclaré la recrue AlphaTauri.

« Il a juste roulé sur une ligne normale… c’était un mouvement risqué mais je n’ai pas eu de blocage au début, puis j’en ai eu un peu parce que j’ai réalisé qu’il ne regardait pas du tout.

«C’était dommage, ce mouvement était là, c’était bien.

« C’est dommage mais je devrai revenir plus fort la prochaine course.

Quant à sa pénalité, Tsunoda a estimé que 10 secondes étaient « ridicules ».

« Une pénalité de 10 secondes… Je veux dire que cinq secondes auraient été dures mais toujours acceptables », a-t-il déclaré.

« Mais 10 secondes, c’était ridicule. »

Il a terminé le Grand Prix à la 15e place, un tour derrière le vainqueur de la course Lewis Hamilton, et a également reçu plus tard deux points de pénalité sur sa Super Licence par les commissaires sportifs.

