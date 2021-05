Yuki Tsunoda explique pourquoi il jure tant au volant

Le langage fruité de Yuki Tsunoda a été l’un des ajouts les plus remarquables à la grille de F1 cette année – et il a maintenant expliqué pourquoi il jure tant.

Pour quiconque ignorait sa présence avant cette saison, les adeptes de la Formule 2 auront déjà été au courant de ses singeries radio, et il a déjà illuminé les ondes avec des échanges colorés pour le meilleur ou pour le pire.

La recrue japonaise, qui a fêté ses 21 ans mardi, a été critiquée en Espagne après, vous l’avez deviné, jurant sur sa radio ce qu’il ressentait pour sa voiture AlphaTauri en qualifications – au point où son ingénieur de course lui a dit de se calmer. , et Tsunoda s’est excusé pour son explosion par la suite.

«Toujours quand je rentre dans le cockpit, j’essaie de toujours ne pas jurer», a déclaré Tsunoda à WTF1. «Mais dès que je mets le casque et que je sors [the car], J’oublie juste tout.

«Au début, quand j’ai eu du trafic et que j’ai fait un tour de piste, certains interrupteurs de mon corps se sont allumés et j’ai commencé à crier. Alors, quand je sors de la voiture, je ne sais pas pourquoi j’appuie sur la radio et jure, parce que je n’ai pas besoin d’appuyer sur la radio et de jurer.

«C’est donc l’un de mes points faibles, mais c’est aussi une bonne chose de courir et d’avoir de la passion. Je pense que le Portugal était un peu meilleur, je n’ai pas beaucoup juré et j’ai essayé de l’améliorer.

20 a été une année de changement, voyons comment se passe le 21😆 Merci à tous ceux qui m’ont soutenu et continuent de me soutenir! C’est un rêve devenu réalité d’être en F1 à cet âge. – 角 田裕毅 / Yuki Tsunoda (@ yukitsunoda07) 11 mai 2021

Les frustrations de Tsunoda ont débordé quand, après être sorti des qualifications en Q1 à Imola, il avait dépassé de nombreuses voitures lors d’une reprise, mais a annulé son bon travail en filant après une période de Safety Car.

Dans cet esprit, sa langue n’avait pas beaucoup de filtre lorsque cela s’est produit – et il a raconté ses émotions autour de ce week-end.

«Imola a été l’une des pires semaines de course de ces deux dernières années», a-t-il expliqué. «Je ne faisais que jurer pendant toute la session.»

Après un bon départ à Bahreïn, la forme du pilote japonais s’est quelque peu ralentie depuis, son coéquipier Pierre Gasly affirmant qu’il apprendrait à contrôler son humeur au fur et à mesure de sa carrière.

“Yuki a visiblement eu des qualifications difficiles et est assez émouvant”, a déclaré dimanche le Français aux journalistes en Espagne.

«Je pense donc que c’est un peu de contrôle émotionnel. Mais il est aussi jeune et je pense qu’il apprendra et s’améliorera de ce côté des choses.

