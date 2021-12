Yuki Tsunoda fait des gains sur la bière pendant l’intersaison de F1

Yuki Tsunoda d’AlphaTauri licenciera la bière et travaillera à améliorer sa condition physique avant de revenir pour la saison 2022.

Tsunoda a connu une première campagne difficile en Formule 1 avec AlphaTauri, luttant pendant une grande partie de la saison pour égaler le niveau de performance de son coéquipier Pierre Gasly, aggravée par plusieurs shunts coûteux.

Mais la saison de Tsunoda s’est terminée en beauté puisqu’il a réalisé son meilleur résultat en F1 à ce jour avec une P4 à Abu Dhabi, un résultat digne d’un week-end de course où il avait été le pilote hors pair de l’équipe.

Il avait parlé tout au long de son année recrue de la nécessité de s’améliorer physiquement, et donc dans le but de reprendre là où il s’était arrêté, ce sera son objectif pendant la morte-saison.

Nous savons tous ce qu’est un fin gourmet, Tsunoda, c’est pourquoi il a hâte de retourner dans son Japon natal pour l’hiver.

Cependant, il est pleinement déterminé à se mettre en meilleure forme physique avant la nouvelle saison, donc la bière est un non-non.

S’adressant au site Internet de la F1, il a déclaré : « D’abord, je vais retourner au Japon et me ressourcer. Depuis février, je ne suis plus retourné au Japon. La nourriture japonaise m’a vraiment manqué ; donc je dois d’abord recharger celui-là.

« Mais en même temps, bien sûr, j’ai besoin de m’améliorer – surtout [on the] côté remise en forme. Alors bien sûr, je continuerai à pousser ces choses-là pour m’améliorer, et j’aurai également un bon départ en 2022 lors de la première course de Bahreïn.

« C’est à peu près comme ça que je vais faire hors saison : je ne serai pas comme complètement reposé ou en train de boire de la bière ou quoi que ce soit d’autre. Ce sera une intersaison difficile, mais pour prendre un bon départ, j’ai besoin de ces éléments.

Avant de se retirer complètement, Tsunoda était en test sur le circuit de Yas Marina mardi, mettant les prochains pneus 18 pouces de Pirelli à l’épreuve.

Tsunoda a déclaré que le sentiment de conduire avec eux était similaire à celui de la Formule 2, qui utilisait pour la première fois du caoutchouc de 18 pouces lorsque Tsunoda a couru dans la catégorie en 2020.

Il espère donc que cela pourra fonctionner à son avantage lors de la prochaine saison de Formule 1.

« Bien sûr, la voiture [from testing] n’est pas la même que la voiture de l’année prochaine, je ne sais pas ce que ça va être, mais en termes de pneus, j’avais déjà l’expérience de la F2 pour les pneus 18 pouces, donc [they] se sentent assez similaires aussi », a-t-il expliqué.

« C’est une bonne chose que je puisse également utiliser cette expérience de la F2 pour l’année prochaine, donc je suis vraiment impatient d’y être. »