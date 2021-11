Un provocateur Yuki Tsunoda a insisté sur le fait qu’il « n’a pas gâché » les qualifications de Sergio Perez au Mexique – mais est « inquiet » de la réaction de Red Bull.

On ne s’attendait pas à ce que Tsunoda joue un rôle de premier plan dans les qualifications pour le Grand Prix du Mexique car, avec trois autres pilotes, il faisait face à une pénalité moteur qui le placerait en fond de grille.

Mais avec la contre-stratégie d’utiliser des pneus tendres en Q2, il a réalisé le troisième temps le plus rapide pour se qualifier pour le top 10 des tirs au but, AlphaTauri ayant l’idée que le pilote japonais pourrait donner un remorquage à son coéquipier, Pierre Gasly – qui commencer la course cinquième.

Cependant, lors de leurs derniers runs, ce sont les deux autres voitures appartenant à Red Bull, celles de Sergio Perez et Max Verstappen, qui suivaient Tsunoda en piste alors qu’il retournait aux stands lors d’un tour au ralenti.

Au cours de la séquence rapide des virages, le pilote de 21 ans a quitté le circuit pour s’écarter du chemin de Perez, mais n’a réussi qu’à distraire le Mexicain qui a emboîté le pas, gênant à son tour Verstappen qui a reculé en pensant que les drapeaux jaunes seraient agités. .

Les leaders du Championnat du monde Verstappen et Perez, qui avaient de grands espoirs d’un lock-out au premier rang pour Red Bull, commenceront à la place troisième et quatrième derrière le duo Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton dans ce qui pourrait être un tournant important dans la course au titre.

une belle journée en piste pour l’équipe beaucoup de choses à jouer pour demain 👊 pic.twitter.com/4AxaCI94Dm – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 6 novembre 2021

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré par la suite : « Je pense que nous avons Tsunoda-ed », ajoutant : « Je ne comprends pas pourquoi il se contentait de naviguer dans cette partie du circuit. C’est décevant car cela a affecté les deux pilotes. Ils sont tous les deux assez ennuyés.

Mais Tsunoda, cité par The Race, a déclaré qu’il « n’avait pas gâché » le tour de Perez, mais qu’il « avait juste fait une erreur par lui-même ».

Et il ne savait pas non plus qu’il avait peut-être entravé Verstappen, ajoutant: « Je suis sorti [the track] et je ne pouvais plus rien faire. Où dois-je aller? »

« J’ai entendu un compte à rebours [of the gap to Perez] mais j’étais dans le secteur deux. j’ai eu une chance de plus [to get out of the way]. Je ne sais pas ce qu’ils attendaient de moi.

Tsunoda a même demandé aux médias avec lesquels il s’adressait : « Pensez-vous que j’ai fait la mauvaise chose ?

Il a ajouté : « Je suis un peu inquiet maintenant parce que je devrai discuter avec Red Bull si j’ai fait quelque chose de mal. »

Dans une interview avec la Formule 1, Tsunoda, qui partira 17e, a déclaré : « Q2, Q3, je dois juste sacrifier ma performance. Je suis vraiment heureux d’aider l’équipe, heureux pour le travail d’aujourd’hui. je pense que le rythme est là [to score points], donc on verra demain.