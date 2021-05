Yuki Tsunoda lorgne sur le siège Red Bull malgré le baptême du feu

Malgré un début de carrière difficile en Formule 1, Yuki Tsunoda ne cache pas son désir de gagner un siège Red Bull.

La recrue japonaise a été accélérée à AlphaTauri pour cette saison par le directeur du développement des pilotes Red Bull, le Dr Helmut Marko, à la suite d’une série de promotions rapides dans les catégories juniors.

Mais le joueur de 21 ans n’a pas encore mis à profit la promesse considérable de son premier week-end à Bahreïn, lorsqu’il a terminé dans les points, après avoir fait un catalogue d’erreurs par la suite – et s’est également retrouvé à devoir s’excuser d’avoir interrogé l’équipe en Espagne en dernier. temps libre.

Tsunoda a récemment irrité Marko en franchissant la barrière lors du FP2 à Monaco, ce qui a réduit son temps de course sur un circuit urbain auquel il doit s’habituer de toute urgence – avant une séance de qualification critique et une course épuisante dans laquelle toute erreur sera payante. .

Néanmoins, Tsunoda garde une grande confiance en ses propres capacités et ne laisse pas les déceptions des dernières courses le dissuader de son objectif de franchir la prochaine étape.

Avec Sergio Perez n’ayant qu’un contrat d’un an en tant que coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Tsunoda a l’opportunité de faire de ce siège son propre siège à long terme s’il peut se montrer être une force toujours rapide et fiable avec la “ sœur. ‘équipe, AlphaTauri.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

“Bien sûr, à l’avenir, je veux devenir pilote Red Bull”, a déclaré Tsunoda à Channel 4.

«Mais pour l’instant, je suis vraiment content d’être chez AlphaTauri, surtout pour ma première année.

«Franz [Tost, team principal] est un mec vraiment bien, bien sûr il pousse [you], mais il ne me pousse pas à me précipiter.

«Cela me convient très bien et j’aime vraiment travailler avec AlphaTauri et me concentrer uniquement sur l’obtention du plus de points possible pour l’équipe.

«Et mon coéquipier, Pierre Gasly, est aussi un pilote très expérimenté et aussi rapide. Je pense que nous avons déjà une bonne relation.

Tsunoda a également expliqué une citation précédente dans laquelle il avait décrit les autres pilotes de F1 comme «l’ennemi».

“Bien sûr, je respecte chaque pilote de Formule 1, mais vous voulez battre chaque pilote”, a déclaré Tsunoda, qui a dépassé trois anciens champions du monde pour terminer neuvième à son arc à Bahreïn.

«Quand je bat un autre pilote, je me sens toujours heureux, donc pour réussir, il faut battre tous les autres pilotes pour montrer au team manager que je suis meilleur qu’eux.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!