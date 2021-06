Yuki Tsunoda n’attend pas avec impatience l’appel d’Helmut Marko

Yuki Tsunoda attend un appel de Helmut Marko de Red Bull avant le Grand Prix de Styrie – et sait que ce ne sera pas « fun ».



Marko est en charge du programme de pilotes de Red Bull, un système qui, au fil des ans, a introduit des personnalités comme Sebastian Vettel, Max Verstappen et Carlos Sainz, entre autres, dans le monde de la Formule 1.

Et la dernière perspective de Marko est Tsunoda, qui n’a malheureusement pas profité du meilleur des départs dans la vie à AlphaTauri.

Il y a eu des aperçus du talent du pilote japonais, comme lors de la manche d’ouverture à Bahreïn et aussi à Bakou où il a terminé P7, mais des erreurs coûteuses ont été un réel inconvénient dans la saison recrue de Tsunoda jusqu’à présent.

Le dernier en date a été un accident en Q1 au Grand Prix de France, donc Tsunoda ne s’attend pas à une conversation « amusante » lorsque Marko l’appelle avant le Grand Prix de Styrie.

“Avec Helmut, nous allons parler ce soir, à 20 heures”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Nous ne nous sommes pas parlé depuis l’Azerbaïdjan et je ne pense pas que ce sera une conversation amusante entre nous.”

Si Tsunoda veut faire ses preuves auprès de Red Bull, alors des séances de qualifications propres sont essentielles et il espère qu’une approche plus “détendue” contribuera grandement à y parvenir.

“Normalement, j’ai tendance à toujours pousser fort depuis le début de la Q1, ce que je n’ai pas à faire”, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas nécessaire de le faire car notre voiture a toujours un bon rythme. Il y a toujours du potentiel pour passer en Q3 mais j’ai tendance à toujours pousser depuis le début, la première poussée.

“Récemment, lors des trois dernières courses, j’ai commis deux erreurs pour la même raison – pousser trop fort dès la première poussée. Cela fait toute la fin des qualifications [early]. Je dois juste être un peu plus facile, je dirais, adopter une approche différente, être plus détendu. Et aussi, je dirais que je vais le construire et être aussi confiant à partir de FP1.

« Nous verrons comment l’approche fonctionne ou non. Décidément, je dois changer [my] approche et je ne veux pas refaire d’erreurs mais je dois quand même pousser en qualifications pour avoir un bon résultat autant que possible. Décidément, je dois changer d’approche.

