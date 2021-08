Yuki Tsunoda passe du temps d’arrêt du jeu à la course

Depuis son déménagement en Italie, Yuki Tsunoda a passé plus de temps loin des jeux vidéo et plus de temps avec ses ingénieurs.

La recrue japonaise a fait sa percée sur la grille de Formule 1 pour 2021 avec AlphaTauri, complétant une montée rapide et impressionnante dans les rangs juniors depuis son arrivée en Europe.

Mais un début prometteur a été suivi d’une baisse de forme inquiétante, impliquant plusieurs accidents coûteux, et la décision a donc été prise d’envoyer Tsunoda en Italie où il travaillerait plus étroitement avec ses ingénieurs AlphaTauri.

Tsunoda a terminé dans les points à quatre des sept courses qu’il a disputées depuis le déménagement, et un domaine clé de changement a été sa concentration et sa discipline, Tsunoda passant désormais beaucoup moins de temps à jouer.

“Je pense que déménager à Faenza ou à proximité de l’usine était définitivement une bonne décision”, a déclaré Tsunoda à Motorsport.com.

« Et c’est pourquoi j’ai trouvé quelques bonnes approches avant l’Azerbaïdjan.

“Récemment, je pense que toute la semaine de course, comment j’ai augmenté le rythme et progressé au fil des séances s’est mieux passé par rapport aux trois ou quatre premières courses, à l’exception de la France.

«Je pense que c’était définitivement une bonne décision. Et je passe beaucoup de temps avec les ingénieurs, plus que je n’en ai, plus que d’habitude. C’est donc une très bonne chose.

« Récemment, j’ai essayé de dépenser plus [time] à la course, ce que je devrais faire, bien sûr, avant la saison.

“Mais comme je l’ai dit, je passe plus de temps avec les ingénieurs et à travailler ensemble, à analyser la course, la course précédente ou à préparer la course suivante, donc c’était bien.

«Et définitivement, je me sentais plus détendu avant le vendredi, car tout est préparé. Et nous discutons déjà avant que je n’arrive sur la piste.

« Avant de déménager en Italie, je jouais à des jeux vidéo et bien sûr je m’entraînais, mais la plupart du temps je passais devant l’écran.

«Je ne prenais pas le temps de penser à la course ou, vous savez, de penser à la prochaine course.

“Récemment, oui, j’essaie de penser davantage à la course et c’est pourquoi nous avons trouvé quelques autres choses différentes, et quelques problèmes par rapport aux courses précédentes, et nous améliorons simplement les choses pour la prochaine course.

«Je me sens donc un bon pas à chaque course. Alors oui, j’avais définitivement besoin d’une discipline plus forte.

Il s’avère que vivre en Italie s’avère plus confortable pour Tsunoda qu’au Royaume-Uni, affirmant qu’il se sent plus proche de la culture de son Japon natal en matière de nourriture.

Le temps a également été un changement positif.

“J’aime ça, je préfère plus d’Italie, pour être honnête”, a-t-il admis.

“J’aime la nourriture. Parce que je pense que la cuisine japonaise est un peu similaire à l’Italie, et [there are] beaucoup de restaurants italiens au Japon.

“C’est donc un goût assez familier, et c’est plus proche du Japon [in terms of feeling]. Et aussi, j’aime la météo.