Yuki Tsunoda soupçonne que Mercedes doit être « énervé » avec lui après avoir couru devant leurs deux voitures lors des deux derniers grands prix.

En Turquie, le pilote AlphaTauri faisait partie de ceux qui ont pris le départ devant Lewis Hamilton lorsque le septuple champion du monde a été contraint de purger une pénalité moteur et de partir 11e sur la grille.

Une solide conduite défensive de Tsunoda sur une surface glissante a fourni à Hamilton l’une de ses batailles les plus difficiles dans cette course alors qu’il progressait dans le peloton.

Ensuite, au Grand Prix des États-Unis, le pilote japonais s’est classé 10e en pneus tendres, ce qui signifiait une stratégie différente de la grande majorité de ses rivaux, et il a réussi à dépasser Valtteri Bottas, qui avait également reçu une pénalité moteur, dans le étapes préliminaires.

Non seulement cela, mais Tsunoda a pu retenir le Finlandais pendant quelques tours pour montrer que son métier de course se développe lors de sa première saison de Formule 1.

« Mercedes doit être énervé », a déclaré Tsunoda, qui est fermement dans le camp de Red Bull, les rivaux des tenants du titre pour le Championnat du monde, en compétition pour leur équipe « soeur ».

« Je ne veux pas laisser passer les pilotes facilement. J’ai juste fait la bonne chose, la chose normale. J’utilisais les pneus, mais à la fin j’ai apprécié les batailles.

ramener le bacon à la maison au Texas 🤠 @yukitsunoda07 débriefe son #usgp 🇺🇸 👇 pic.twitter.com/GfQILgSAWq – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 24 octobre 2021

Le directeur technique d’AlphaTauri, Jody Egginton, est également satisfait de la forme récente de Tsunoda alors que le joueur de 21 ans a marqué ses premiers points depuis la pause estivale à Austin, terminant neuvième un jour où son coéquipier Pierre Gasly a dû abandonner après seulement 15 tours.

« Avec Yuki, nous avons fait de bons progrès ces derniers temps avec la voiture », a déclaré Egginton, cité par The Race, expliquant également pourquoi Tsunoda s’était qualifié sur les pneus tendres.

« Il reprend un peu confiance en lui et il est important d’essayer de l’amener le plus loin possible sur la grille et de lui donner confiance.

« Si nous étions passés au pneu médium, il se serait peut-être qualifié en dehors du top 10. Il aurait eu le libre choix des pneus, c’est assez juste, mais nous avons pensé ‘essayons de le placer dans le top 10’.

«Nous savions que Pierre serait aussi là-haut, donc la vue était que nous aurions Pierre sur les médiums, essayons avec Yuki et amenons-le là-haut.

« S’il s’était qualifié 15e ou 16e, cela rend les choses beaucoup plus difficiles.

« C’était un risque. Cela aurait été un défi de le faire passer sur les médiums en Q2. Il s’agissait donc soit de se contenter de la 11e ou 12e, soit de mettre l’option (softs) et de le placer dans le top 10. »