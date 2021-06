Yuki Tsunoda reconnaît une autre “erreur” lors des qualifications

in

Yuki Tsunoda a déclaré qu’essayer d’arrêter sa voiture alors qu’il reculait dans les barrières en Q1 était “comme du patin à glace” – concédant qu’il avait fait une autre erreur.

le AlphaTauri l’homme se serait dirigé vers les qualifications en espérant au moins passer en Q2, mais sa session était terminée avant même d’avoir commencé.

Q1 a reçu un drapeau rouge avant même que quiconque n’ait terminé un seul tour lancé alors que Tsunoda a filé au virage 1 et s’est écrasé contre les barrières en arrière.

Il a réussi à ralentir suffisamment la voiture pour que l’impact sur l’arrière de sa voiture ne soit pas trop sévère, mais il a néanmoins été contraint d’abandonner la séance.

Discutant de l’incident dans le paddock par la suite, il a dit que la surface ressemblait à de la glace.

« J’ai trop heurté le trottoir jaune intérieur au virage 1. Je ne m’attendais pas à une voiture aussi pointue », a-t-il déclaré.

«Mais oui, toujours mon erreur. Quand j’ai mis les gaz, je pense que le pneu arrière était toujours sur le trottoir jaune et j’ai filé. J’ai essayé de freiner aussi fort que possible pour éviter les dommages et ne pas casser la barrière.

« C’était comme faire du patin à glace quand je reculais. L’impact a été assez faible, la boîte de vitesses n’est pas endommagée, mais il faut voir.

“L’impact était assez faible, alors j’ai pensé que je pourrais réussir à sortir de là, mais l’équipement ne fonctionnait pas d’une manière ou d’une autre, alors j’ai dû vérifier.”

L’accident signifie qu’il partira en P20 pour la course, et étant donné qu’il est difficile de doubler au Paul Ricard, il s’attend à une course difficile. Mais, il espère aussi un peu de chaos.

Il a ajouté : « Je vais partir de l’arrière, et aussi, c’est assez difficile de doubler. Je dois faire chaque tour aussi fort que possible et espérer que la situation peut être un peu différente ou spéciale, mais pousser fort comme je l’ai dit.

Comme souvent cette saison, l’autre AlphaTauri de Pierre Gasly a connu une bien meilleure journée en se qualifiant en P6 pour sa course à domicile.

Il a semblé fort tout au long des qualifications et a attribué cette bonne performance à quelques changements du jour au lendemain.

“Cela a été un week-end assez difficile jusqu’à présent”, a déclaré Gasly aux journalistes.

« Je ne me suis pas senti aussi à l’aise dans la voiture et nous avons un peu lutté avec les conditions changeantes.

« Je savais que je n’avais qu’un seul coup pour réussir en Q3. Mon niveau d’adrénaline était élevé et j’ai réussi à faire un tour encore meilleur, donc j’en suis très content.

