Yuki Tsunoda réitère le besoin d’améliorations qualitatives

Yuki Tsunoda dit que sa priorité pour l’avenir doit être d’améliorer ses performances en qualifications après sa chute de samedi au Paul Ricard.

Pas pour la première fois dans cette saison de rookie, le pilote japonais a commis une erreur coûteuse à un moment crucial du Grand Prix de France, s’effondrant en Q1.

Les dommages subis lors de l’accident l’ont contraint à prendre le départ de la course depuis la voie des stands, mettant ainsi fin à ses chances d’obtenir un bon résultat avant même qu’elles n’aient commencé.

Helmut Marko n’a pas hésité dans la foulée, qualifiant son pilote junior d'”impétueux” et de “très têtu”.

Tsunoda est heureux d’avoir au moins terminé la course sans autre incident, mais reconnaît qu’il doit éliminer de telles erreurs à l’avenir.

“Oui, pour le kilométrage, du point de vue de l’expérience, c’est toujours une bonne étape pour terminer la course en cette saison recrue”, le AlphaTauri a déclaré le pilote après la course.

« Il faut beaucoup de kilométrage pour concourir et se renseigner sur la course, donc c’était positif. Mais je dois améliorer les qualifications pour commencer dans de meilleures positions pour avoir plus de chances de terminer dans les points.

« Je dois en tirer des leçons [weekend] et je dois juste l’améliorer.

Parmi les pilotes qui suivaient des stratégies à guichet unique en France, les plus performants sont ceux qui ont roulé plus longtemps dans leur premier relais et ont donc eu des pneus plus frais vers la fin.

Tsunoda n’était pas de ceux-là cependant, et était en fait l’un des premiers pilotes à se rendre au stand car, s’étant frayé un chemin jusqu’à P16 dans les premiers tours, il avait du mal à dépasser Antonio Giovinazzi et a donc opté pour la contre-dépouille à la place.

“Le premier tour était vraiment bon depuis la voie des stands, mais après cela, j’étais coincé derrière une Alfa Romeo avec un composé différent”, a-t-il déclaré.

“Nous nous attendions donc à ce qu’il soit difficile de dépasser [them] dans le premier relais, nous avons donc essayé de réduire avec les pneus durs, donc j’ai dû attaquer dès le début.

“J’ai utilisé beaucoup de pneus et cela a payé à la fin de la séance – le pneu avait complètement disparu à la fin.”

