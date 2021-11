Yuki Tsunoda remercie les réseaux sociaux, le patron de Red Bull Christian Horner le blâme

Yuki Tsunoda était heureux d’apprendre que les fans sur les réseaux sociaux le soutenaient après les qualifications au Mexique, estimant qu’il avait été injustement critiqué par Red Bull.

L’équipe de Milton Keynes a blâmé la recrue japonaise après que Max Verstappen n’ait pas réussi à obtenir la pole position à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, avec Sergio Perez P4.

En piste pour un dernier tour chaud, les coéquipiers de Red Bull sont arrivés derrière Tsunoda qui est sorti de la piste pour leur laisser de la place. Cela a distrait Perez qui a fait une erreur et est parti avec Verstappen qui a reculé en conséquence.

Verstappen l’a traité d’« idiot stupide », Horner a déclaré aux médias que Red Bull avait été « énervé par Tsunoda », et Perez a déclaré que la recrue était « sur mon chemin ».

Les fans, cependant, ont estimé que les critiques de Red Bull à l’encontre du pilote étaient injustes et injustifiées.

Raconté par The Race du soutien qu’il a recueilli sur les réseaux sociaux, Tsunoda a déclaré: « Oui, je veux dire, je m’attendais un peu au contraire donc je ne regardais pas trop les réseaux sociaux.

« Mais je suis content de l’entendre, même si j’ai gâché le tour du pilote national.

« Comme je l’ai dit [on Saturday], c’était le seul endroit où aller. J’ai fait de mon mieux pour ne pas l’arrêter. C’est comme ça.

« Mais je suis heureux d’entendre que [many fans were on his side]. «

Les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Red Bull en qualifications 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tGZSk2AtKU – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021

Une personne qui était fermement du côté du conducteur était son patron d’équipe AlphaTauri Franz Tost.

Il a défendu son chauffeur en déclarant aux médias : « Nous avons dit à Yuki à la radio que les Red Bulls arrivaient et qu’il ne voulait pas sortir de la piste et les déranger.

« Perez a suivi Yuki. Ce n’est pas la faute de Yuki ici.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, semble avoir fait volte-face dans ses critiques, affirmant que les médias sociaux ont « exploité » son commentaire sur Tsunoda.

« Ayant eu la chance d’y réfléchir, je pense en toute justice envers Yuki, il aurait peut-être pu être aidé un peu plus avec plus d’informations », a déclaré Horner.

« Mais le résultat a été malheureux, d’autant plus qu’il n’était là que pour remorquer son coéquipier. »

Il a ajouté: «Malheureusement, les médias sociaux ont l’habitude de choisir certaines lignes et de les exploiter ensuite.

« Ce serait un monde assez ennuyeux si vous n’étiez pas en mesure de commenter les performances d’un pilote. »

Malheureusement pour le pilote AlphaTauri, il n’a pas été en mesure de montrer au monde ce qu’il pouvait faire, s’écrasant du GP du Mexique dans le premier tour sans faute de sa part.

« Je pense qu’Ocon a été pris en sandwich et qu’il n’y avait aucun endroit où s’échapper pour lui et que son pneu avant et mon pneu arrière viennent de se toucher », a-t-il déclaré.

« C’est vraiment frustrant. Je pense que dans l’ensemble ce week-end, nous avons eu un rythme très soutenu, donc c’est dommage. Nous avions du rythme pour marquer des points dans cette course.