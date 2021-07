Yuki Tsunoda remercie Sergio Perez d’avoir envoyé des messages positifs

Yuki Tsunoda a remercié Sergio Perez pour ses paroles de soutien lors d’une introduction difficile à la F1 pour la recrue.

Tsunoda et Perez sont tous deux nouveaux dans leurs équipes respectives cette année, respectivement AlphaTauri et Red Bull, bien que la différence soit que le Mexicain avait 10 saisons précédentes de Formule 1 derrière lui.

Ils sont assis sous le même parapluie en termes de propriété de leurs équipes et c’est pourquoi Perez a envoyé un message à Tsunoda pour garder la tête haute après des moments difficiles pour le pilote japonais alors qu’il s’installait dans la vie de F1.

Une série d’accidents, en particulier en qualifications, a endommagé non seulement la carrosserie de l’AlphaTauri AT02, mais aussi la réputation du pilote de 21 ans comme étant un talent immensément prometteur, telle qu’elle a été bâtie par Helmut Marko, responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull.

Mais alors que l’Autrichien de 78 ans est plus qu’heureux de jouer le rôle de mauvais flic avec des critiques typiquement publiques, Perez a été plus le grand frère amical en offrant des encouragements à Tsunoda.

“Sergio me donne beaucoup de conseils, surtout après la France ou Monaco, il m’a donné des messages après que j’ai eu un très mauvais week-end”, a déclaré Tsunoda lors de sa conférence de presse avant le Grand Prix d’Autriche.

“Il m’a envoyé des conseils et des mots positifs, ce qui me rend plus motivé, alors merci à Sergio.

« Bien sûr, Max [Verstappen as well], nous avons quatre pilotes de Red Bull, nous avons une très bonne relation et je continuerai à pousser pour m’améliorer et [be] inspiré d’eux.

Le quatrième membre de ce quatuor, dont le nom n’a pas été vérifié par Tsunoda, est Pierre Gasly, le membre le plus ancien de la formation AlphaTauri.

Étant coéquipiers, il ne serait pas surprenant que Gasly n’aidait peut-être pas trop son collègue, mais Tsunoda a déclaré qu’il tirait néanmoins un certain bénéfice du partenariat et que le duo maintenait de bonnes relations hors piste.

“Je veux dire, je n’ai pas reçu de conseils directs de Pierre, comme lorsque nous discutons normalement, il ne s’agit pas de course”, a déclaré Tsunoda.

“Mais je le regarde juste pour les données, et je peux aussi voir comment il aborde à la radio et je regarde ces choses pour m’améliorer, m’inspirer de lui et s’il y a quelque chose que je peux prendre, j’essaie toujours.”

