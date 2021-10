Yuki Tsunoda salue la conduite d’Austin comme sa « meilleure course de la saison jusqu’à présent »

Yuki Tsunoda a le sentiment d’avoir brisé sa course sans point après la pause estivale avec sa « meilleure course » de sa saison recrue à ce jour.

Tsunoda est au milieu d’un tourbillon de Formule 1 depuis qu’il s’est aligné sur la grille pour son premier Grand Prix à Bahreïn.

Finissant P9 ce dimanche-là, il a été présenté par le directeur général de F1 Ross Brawn comme l’un des « meilleurs » rookies de ces dernières années, tandis que quelques semaines plus tard, Helmut Marko a déclaré qu’il pourrait être le premier champion du monde de F1 du Japon.

Et puis ça s’est dégradé.

Une erreur de trop a poussé Marko à dire au joueur de 21 ans que sa tête ne faisait pas que porter son casque, tout en le qualifiant d' »impétueux » et de « très têtu ».

Tsunoda a le sentiment d’avoir pris ces leçons à bord, le pilote marquant des points au Grand Prix des États-Unis, son premier top dix depuis le retour de la Formule 1 de ses vacances d’été.

« C’était une bonne étape », a-t-il déclaré selon Motorsport.com « Pendant longtemps, aucun point, et je pense qu’en particulier en Turquie, j’ai fait une assez bonne progression, et à la fin en Turquie j’ai fait une grosse erreur, mais j’ai amélioré ceux-ci. choses et ramené la voiture à la maison.

« J’étais assez régulier, et je pense aussi que c’est la meilleure course que j’ai faite dans la saison jusqu’à présent, même avec cette situation difficile.

« Je pense que j’ai besoin de beaucoup d’espace, je dois apprendre, alors continuez à pousser et à avoir des points plus constants. »

ramener le bacon à la maison au Texas 🤠 @yukitsunoda07 débriefe son #usgp 🇺🇸 👇 pic.twitter.com/GfQILgSAWq – Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) 24 octobre 2021

Le rookie japonais s’est préparé pour terminer dans les points en prenant des positions dans le premier tour, ses deux points du jour aidant AlphaTauri à réduire l’écart avec l’équipe Alpine à seulement 10 points.

« Normalement, je perds pas mal de positions dans le premier tour », a-t-il déclaré. « Et cette fois, j’ai gagné quelques positions, je suis devenu un peu plus agressif par rapport aux autres manches, et ça allait, alors je vais continuer comme ça.

« Je suis content, d’autant plus que mon coéquipier a eu une retraite malheureuse et [I was] plus responsable de marquer des points, surtout quand on pense au championnat par équipe. Même les petits points à la fin peuvent être importants, donc je suis content de ce que j’ai fait.

«Ce n’était pas facile, c’est certain. J’ai vraiment lutté pour l’arrière en sous-virage à grande vitesse, mais au final, en communiquant avec les ingénieurs pour essayer de récupérer avec les commutateurs, j’ai réussi à le ramener à la maison.

« Je pense que nous avons même fait un bon pas pour la communication entre mes ingénieurs et moi. »

Il a poursuivi: « Je pense aussi que je dois me remettre un peu du FP1, j’allais P18, P18, FP1, FP2, ce qui fait parfois que les ingénieurs ou l’équipe ont des points d’interrogation pour moi.

« Et je dois un peu réfléchir à la stratégie en qualifications, donc je dois un peu améliorer ces choses, surtout à partir du prochain tour.

« Je me concentrerai sur ces choses la prochaine fois. »