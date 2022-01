Yuki Tsunoda se méfie de la nécessité de se produire au cours d’une « année vraiment importante »

Yuki Tsunoda a déclaré qu’il savait où il devait s’améliorer en 2022 et a reconnu à quel point il était important qu’il le fasse.

Il a admis qu’il était surpris d’avoir une deuxième chance pour AlphaTauri étant donné à quel point la première moitié de la saison a été difficile pour lui, et a été largement surpassé par son coéquipier Pierre Gasly tout au long de la saison avec l’équipe junior de Red Bull.

Le jeune pilote japonais a subi plusieurs changements de style de vie afin d’améliorer sa fortune au fil de la saison. Il a déménagé d’Angleterre en Italie pour se rapprocher de la base de l’équipe à Faenza, il a dit qu’il allait tout donner pour s’améliorer physiquement et il a licencié de l’alcool pendant la morte-saison, pour ajouter à son régime de remise en forme de pré-saison – après avoir admis il avait été un « b*star paresseux » auparavant.

Tsunoda a piloté de nombreuses pistes cette saison pour la première fois de sa carrière, et maintenant qu’il a l’expérience à son actif pour participer à un calendrier complet de Formule 1, il espère que « la préparation lui sera très utile.

Avec cela, il pense qu’il a maintenant les «ingrédients» pour pouvoir se battre avec Gasly sur un pied d’égalité la saison prochaine.

« [2022] va être une année vraiment importante pour moi », a déclaré Tsunoda aux journalistes, selon GPFans.

« Je ne sais pas quel sera le rythme de la voiture dans l’équipe, mais vous devez bien performer et, bien sûr, vous devez battre votre coéquipier et vous avez besoin d’une course plus cohérente.

« Mais maintenant, je connais les détails de ce que je dois améliorer et, si j’améliore celui-ci, je peux le battre, battre mon coéquipier ou avoir une course cohérente.

«Ce sont toutes les choses, tous les ingrédients que j’ai vus pour aller de l’avant. Sur ce plan, ce fut une très bonne année de préparation, je dirais. »

Le règlement 2022 fournit une table rase aux équipes pour travailler sur leurs nouvelles machines pour la saison à venir, et AlphaTauri espère continuer sur sa bonne forme après une P6 bien méritée au championnat des constructeurs en 2021.

Tsunoda a reconnu la nécessité de figurer régulièrement dans le top 10 s’il veut jouer son rôle pour aider l’équipe à aller de l’avant, Gasly ayant marqué près de 3,5 points pour chaque point gagné par la recrue.

« Si c’est une bonne voiture, j’ai toute la volonté d’obtenir des points constants et d’obtenir un bon résultat », a déclaré Tsunoda.

« Même si c’est une mauvaise chose, si c’est une mauvaise voiture ou si elle a un mauvais rythme, vous pouvez toujours développer la voiture et je sais comment développer la voiture pour moi-même pour être plus rapide. »