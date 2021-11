Yuki Tsunoda se sent « encore plus fort » pour blâmer Lance Stroll pour la collision avec le Brésil

Yuki Tsunoda dit qu’il se sent maintenant encore plus fort à propos de sa collision avec Lance Stroll à Interlagos, estimant toujours qu’il aurait pu avoir plus d’espace.

Tsunoda et Stroll sont entrés en contact après que le pilote d’AlphaTauri ait effectué une fente tardive de loin derrière l’Aston Martin dans le virage 1 au Brésil, les deux pilotes se heurtant et provoquant la dispersion de débris sur la piste.

Tsunoda s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes après que les commissaires l’ont jugé fautif, mais il ne se sentait pas responsable d’un geste décrit par Stroll comme étant « super désespéré » et « beaucoup trop optimiste ».

Le pilote japonais a admis qu’il s’agissait d’une décision « risquée » de sa part, mais l’examen des images à bord au lendemain de la course n’a fait que réaffirmer sa conviction qu’il avait droit à une salle de course.

« Oui encore, [it] rend même la réflexion plus forte par rapport à l’interview que j’ai faite juste après la course », a déclaré le pilote AlphaTauri sur le site officiel de la F1.

« Je lui ai donné beaucoup de distance, beaucoup de temps pour cette distance, à bord. De toute évidence, je peux voir que je n’avais aucun verrouillage et que je restais le plus possible sur le trottoir, et l’Aston Martin vient de fermer la porte, littéralement.

« C’était un mouvement risqué et c’était d’assez loin, mais certainement s’il regardait et me laissait un peu plus d’espace, nous n’avons pas eu cette collision.

« Pour moi, c’était comme si Max et Lewis avaient une collision au virage 4, ce serait certainement similaire ou [an] situation encore pire que moi car clairement, Max était en survitesse et si Lewis ne regardait pas du tout, ils s’écrasent [into] l’un l’autre.

« Mais c’est déjà fini. C’était vraiment dur, mais [I] il faut aller de l’avant. »

Ce week-end, la Formule 1 effectue son tout premier voyage au Qatar pour courir sur le circuit international de Losail. Avec seulement Sergio Perez et Nikita Mazepin ayant déjà eu l’expérience de la conduite sur piste, qui est principalement utilisée pour les courses de motos, Tsunoda a déclaré qu’il était impatient de se lancer sur un circuit qui est à peu près inconnu de tout le monde.

« Nous ne savons pas, nous ne pouvons jamais nous attendre à savoir quel sera le rythme, mais nous avons une voiture constante et nous sommes toujours rapides, donc je n’ai aucun souci pour la voiture », a ajouté le pilote japonais.

« Nous n’avons pas d’expérience ici, ce qui est bien pour moi, un peu plus facile pour la situation, mais je reste concentré sur mon travail et vise les points. »