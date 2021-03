Yuki Tsunoda a admis se sentir «un peu désolé» pour Fernando Alonso alors que la recrue d’AlphaTauri dépassait le double champion du monde à Bahreïn.

Tsunoda est arrivé dans sa nouvelle équipe pendant la saison morte fraîchement sorti d’une P3 en Formule 2 l’année dernière et il y a eu beaucoup d’excitation autour du pilote japonais.

Il a impressionné lors des essais et n’a pas non plus déçu lors de son premier week-end de course, terminant sa première course de F1 en P9, gagnant quatre places sur sa position de départ.

Sur le chemin de ces deux points ajoutés à côté de son nom au classement, Tsunoda a dépassé le retour d’Alonso, quelqu’un pour lequel le joueur de 20 ans a beaucoup de respect.

Comme cité par Racer, il a déclaré: «C’était un peu émouvant quand je suis passé devant Fernando. La dernière fois que je l’ai vu, il y a 12 ou 13 ans, j’avais sept ou huit ans.

«Donc, dans le premier virage, j’ai juste fait confiance aux compétences de Fernando et je viens de le lancer – vous savez, comme une recrue. J’étais un peu désolé à ce sujet, mais je l’ai juste lancé de très loin, donc il y avait quelques choses émotionnelles. Bien sûr, ce n’est pas la même voiture mais j’en étais content.

Étant donné que Tsunoda n’avait que neuf mois lorsque Alonso a fait ses débuts en F1 en 2001 – désolé de vous avoir fait sentir vieux, Fernando – le pilote AlphaTauri a pu grandir en regardant l’Espagnol jouer un rôle clé dans le sport.

Son père était également un grand admirateur d’Alonso et Tsunoda en a profité pour apprendre autant que possible du style de pilote expérimenté sur piste.

«Mon père est un grand fan de Fernando, en particulier son style de conduite», a déclaré Tsunoda. «Mon père aime sa conduite. La première fois que mon père a vu Fernando était à Suzuka et il a dit que son accélération depuis le dernier virage était la meilleure de tous les pilotes sur la grille. Alors, bien sûr, j’ai également suivi Fernando.

«J’ai roulé avec lui quelques tours et j’ai appris de lui comment il gérait les pneus dans les virages, comment il conduisait chaque virage.

«Après l’avoir dépassé, j’ai essayé de copier sa conduite et quelques virages étaient également meilleurs depuis ma voiture. J’espère que je n’aurai pas à conduire contre lui la prochaine fois – je veux être plus en avance pour commencer. Les voitures sont différentes. Les choses que j’apprends de lui seront importantes pour l’avenir.

