Yuki Tsunoda s’explique sur les ordres de l’équipe

Yuki Tsunoda était à son meilleur dans le Grand Prix de Hongrie – cette fois après avoir reçu l’ordre de s’écarter pour Pierre Gasly.

Mais ce n’était pas l’ordre de l’équipe AlphaTauri lui-même qui posait problème à l’impétueuse recrue japonaise. Au lieu de cela, il a senti qu’IL était retenu par Gasly par la suite.

Gasly, qui s’était qualifié cinquième, a été victime du carnage précoce puisqu’il a dû courir large au premier virage du Hungaroring pour éviter la mêlée déclenchée par Valtteri Bottas, tombant au fond du peloton.

Le Français a également eu un problème dans les stands après le redémarrage lorsque tous les pilotes ont arrêté Lewis Hamilton pour des pneus slicks, trouvant sa sortie bloquée par Haas de Nikita Mazepin qui avait été heurté par l’Alfa Romeo de Kimi Raikkonen.

Détaché du peloton une fois qu’il a pu contourner le Haas, Gasly a réalisé une relance fulgurante et s’est classé cinquième, suite à la disqualification de Sebastian Vettel, une place devant Tsunoda.

Au final, les deux AlphaTauris se sont séparés de 12 secondes au drapeau à damier après une brève vrille de Tsunoda qui ne lui a coûté aucune place. Mais Tsunoda pensait que la marge aurait dû être encore plus grande, s’attendant à ce que Gasly ait beaucoup plus de rythme une fois qu’il aurait été laissé passer.

Au lieu de cela, le joueur de 21 ans, qui est devenu célèbre pour son langage coloré lors de sa première saison de Formule 1, a trouvé la situation compromettant sa propre course – et n’a pas tardé à en informer l’équipe.

“Peux-tu dire à Pierre, dépêche-toi et va te faire foutre”, a déclaré Tsunoda à la radio, se plaignant d’être dans “l’air sale” car son coéquipier était incapable de s’éloigner de lui.

“Yuki, nous voyons tout, alors gardez la tête baissée, restez concentré”, a répondu son ingénieur de course.

Tsunoda, cité par Motorsport-magazin.com, a expliqué qu’il s’agissait d’un “petit malentendu”.

« Ce que je voulais dire en fait… il a fait beaucoup d’erreurs devant moi, s’est freiné, a glissé hors de la piste. Il ne pouvait pas s’éloigner de moi. J’étais donc dans de l’air sale et j’ai abîmé mes pneus », a déclaré Tsunoda.

“J’ai donc dit à l’équipe de lui dire de ne pas faire d’erreurs et de s’éloigner s’il vous plaît. Après ça, il n’a plus fait d’erreur et s’est éloigné, et j’avais un écart pour ne pas casser mes pneus.