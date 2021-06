Yuki Tsunoda a expliqué comment il s’était adapté depuis une sortie difficile à Monaco, y compris le “grand changement de style de vie” de son déménagement en Italie.

Le rookie japonais a été chargé par le responsable du programme des jeunes pilotes Red Bull, Helmut Marko, de se rapprocher de l’usine AlphaTauri afin de travailler plus étroitement avec son équipe sur une base régulière. Tsunoda réside donc désormais en Italie.

Le joueur de 21 ans a connu un début de carrière difficile en Formule 1. Après avoir impressionné lors de ses débuts à Bahreïn, il a toujours pris du retard sur son coéquipier Pierre Gasly dans son AlphaTauri et a attiré la colère de Marko lorsqu’il s’est écrasé en FP2 à Monaco, ce qui lui a coûté un temps de course crucial sur une piste sur laquelle il n’avait aucune expérience.

Tsunoda tenait cependant à tirer le meilleur parti possible de son week-end d’adversité et dit qu’il a pris des mesures pour devenir plus compétitif alors qu’il s’adapte à la vie dans le plus haut niveau du sport automobile.

“L’expérience que j’ai acquise à Monaco est vraiment utile”, a déclaré Tsunoda aux journalistes à Bakou avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

« Fondamentalement, je dois gagner en confiance jusqu’aux qualifications – vous ne voulez pas tomber en essais libres comme je l’ai fait à Monaco. Faites simplement mieux cette fois et, espérons-le, obtenez de bons points.

« L’approche est la même : renforcer la confiance. Dans Monaco FP2 j’ai perdu un peu de concentration et je suis entré dans le mur. je pense que j’ai besoin [to be] plus prudent en pratique libre notamment.

« De plus, j’ai fait un grand changement dans mon style de vie en déménageant en Italie. J’ai fait une préparation maximale avec l’équipe la semaine dernière, presque tous les jours, avec les ingénieurs, en discutant de cette semaine et de la voiture. Espérons que ce grand changement fonctionnera en Azerbaïdjan.

Alors que l’action du week-end débute vendredi, Tsunoda dit qu’il se sent dans un bien meilleur endroit pour concourir à Bakou qu’il ne l’avait fait tout au long de son week-end en Principauté.

“Pour moi, ça a déjà mieux commencé qu’à Monaco avec une préparation maximale, tout préparé pour moi, donc c’est juste tout mettre en place”, a-t-il ajouté.

« Red Bull et AlphaTauri m’ont dit de déménager en Italie pour passer plus de temps avec les ingénieurs. Pour moi, c’est une chose positive.

