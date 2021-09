Yuki Tsunoda surpris d’être maintenu alors que “je continue de m’écraser”

Yuki Tsunoda a admis qu’il était surpris de conserver son siège pour la saison prochaine car il continue de chuter.

Les AlphaTauri La saison de recrue du pilote en Formule 1 a été loin d’être idéale, avec plusieurs sorties de session.

Étant donné à quel point Helmut Marko et Red Bull sont impitoyables lorsqu’il s’agit de laisser tomber des pilotes, beaucoup s’attendaient donc à ce qu’il soit remplacé pour la campagne 2022.

Le pilote japonais lui-même était apparemment l’une de ces personnes, étant surpris d’apprendre qu’il resterait sur la grille l’année prochaine.

“La première moitié de la saison a été assez irrégulière, donc aussi de mon côté j’étais un peu surpris de rester l’année prochaine”, a-t-il déclaré aux journalistes à Monza.

« Tout d’abord, merci à l’équipe, et je suis à nouveau très excité pour cette opportunité l’année prochaine. Rien que pour cette année, j’apprendrai le plus possible.

“Parce que je continue de tomber et que je dépense beaucoup d’argent pour l’équipe”, a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé pourquoi il était surpris de cette décision.

“Ce n’est pas une bonne façon de terminer la première moitié de la saison, surtout en Hongrie, je suis entré dans le mur en FP1 et j’ai ruiné toute la session, presque deux sessions.

« J’ai été demandé par Franz [Tost, AlphaTauri team principal] et Helmut [Marko, Red Bull motorsport advisor] que j’ai besoin d’un résultat plus cohérent pour la conduite et plus de discipline dans les séances.

«Je n’ai pas pu m’améliorer complètement dans la première moitié de la saison. Aussi, j’ai pu marquer des points mais la Hongrie a eu un peu de chance.

“C’était donc des sentiments mitigés – parfois bien et parfois pas. C’est pourquoi je dirais que c’était surprenant.

2022 confirmé✌️✌️

Je suis heureux de rester avec @alphataurif1 l’année prochaine ! Merci à l’équipe, finissons 2021 en beauté – /Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) 7 septembre 2021

En raison de ses chutes et du fait qu’il n’a tout simplement pas été aussi rapide que son coéquipier, Pierre Gasly, Tsunoda n’a contribué que 18 des 84 points de son équipe cette saison.

Il dit que son objectif principal est d’améliorer cette saison prochaine mais ne se fixe pas trop d’autres objectifs car il ne sait pas à quelle vitesse sa voiture sera compte tenu des nouvelles réglementations.

“Mon objectif est clair pour l’année prochaine mais je suis concentré sur cette année”, a-t-il ajouté.

“Bien sûr, l’année prochaine, je dois être plus constant et bien performer, marquer des points. Mais nous ne pouvons rien attendre pour l’année prochaine – c’est une toute nouvelle voiture, tout peut changer.

“Je veux juste me concentrer sur le reste de la saison et me battre pour les points au championnat.”