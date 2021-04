Yuki Tsunoda “ surpris ” par la grande réaction des fans après la performance de Bahreïn

Yuki Tsunoda se dit surpris par l’ampleur de la réaction positive qu’il a eue des fans de F1 en Europe après avoir fait une forte première impression lors de ses débuts.

Le jeune pilote japonais dit ne pas ressentir de pression supplémentaire à l’approche du Grand Prix d’Émilie-Romagne, dans l’espoir d’ajouter à son premier cumul de points en tant que pilote de Formule 1 lors de la course à domicile d’AlphaTauri.

Il a déclaré: «C’était intéressant qu’après Bahreïn, je pense avoir eu une plus grande réaction de la part des fans européens que de ceux du Japon. C’est une chose culturelle – les fans japonais veulent voir ce que je fais en quelques tours avant d’avoir une bonne impression. J’ai été surpris de cette réaction en Europe.

«Je ne m’y attendais pas car pour moi, Bahreïn n’était pas un week-end parfait et j’espérais finir mieux [than ninth]. Je suis content du soutien des fans mais je ne ressens pas de pression à cause de cela. Je prends cela comme quelque chose de positif et ce week-end, je vais simplement continuer et faire mon travail.

Après avoir haussé les sourcils dans tout le paddock avec son rythme soutenu depuis le départ à Bahreïn, ainsi que ses messages radio profanes, Tsunoda dit qu’il n’était pas trop submergé par les exigences supplémentaires d’un week-end de Formule 1 par rapport à la Formule 2.

Il a hâte de retourner sur un circuit où il a déjà aimé piloter – ce qui, selon lui, l’aidera, au lieu d’avoir la couche supplémentaire d’apprendre une nouvelle piste.

“J’ai beaucoup apprécié ma première expérience d’un week-end de course de Formule 1 à Bahreïn et maintenant j’ai hâte de participer au deuxième à Imola”, a-t-il déclaré. «Il n’y avait pas tant de choses qui m’ont surpris à propos de Bahreïn, à part la grande quantité de travail médiatique que je devais faire. Je ne m’attendais pas à ça!

«J’étais toujours concentré et je ne me sentais pas tendu ou sous pression ou je sentais que je n’avais pas assez de temps. Cela a probablement aidé que nous ayons notre test de pré-saison sur la même piste. Je pense que lorsque nous arriverons à des pistes qui sont nouvelles pour moi, comme Portimao et Monaco, ce sera plus difficile que Bahreïn.

«Ce ne sera pas un problème à Imola car j’y ai beaucoup roulé et je peux donc travailler de la même manière que ce que j’ai fait à Bahreïn. J’utiliserai l’expérience de la première course et j’ai déjà confiance en la voiture à Imola. Le circuit a beaucoup de virages à vitesse moyenne, ainsi que quelques virages rapides.

«Je pense que c’est la raison pour laquelle tant de pilotes aiment conduire là-bas, car c’est différent des autres circuits. J’apprécie également la section Acque Minerali aux virages 11 et 12 où la piste descend et droite-droite. En fait, j’aime tous les coins, mais ceux-là surtout.

«C’est important car c’est une course à domicile pour l’équipe et même pour moi, on se sent comme à la maison.»

